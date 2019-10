Dubbelpartner van Elise Mertens schrijft de B-Masters op haar naam

Vorige maand moest Bertens in Wuhan buigen voor Sabalenka en een revanche zat er nooit in in Zuhai. Bertens won maar twaalf punten op de opslag van haar tegenstandster en verloor zelf drie servicegames. Na 1 uur en 16 minuten stonden de droge cijfers 6-4 en 6-2 op het scorebord.

Voor de Wit-Russin is het de derde toernooizege van het jaar. Sabalenka, die in de groepsfase onze landgenote Elise Mertens had uitgeschakeld, volgt op de erelijst van de B-Masters Ashleigh Barty op. De Australische is de huidige nummer 1 van de WTA-ranglijst.