WK schaken: Carlsen en "Nepo" spoelen marathonmatch door met snelle draw

Het was een heel, heel evenwichtige match. Om niet te zeggen: saai! Jan Nepomniasjtsji

Carlsen wint recordmarathonmatch met 136 zetten. Het heeft 6 partijen geduurd, maar we hebben voor het eerst een winnaar op het WK schaken: titelhouder Magnus Carlsen was voor het eerst Jan Nepomniasjtsji de baas na een waanzinnige marathon van 136 zetten elk. Het duel duurde liefst 7 uur en 45 minuten.



Die 136 zetten zijn een record in de WK-geschiedenis. Het vorige dateerde van Karpov-Kortsjnoj in 1978 met 124 zetten.



In tegenstelling tot de voorbije dagen gooide Carlsen deze keer het boek met theorie vanaf de start uit het raam. Hiermee probeerde hij een nieuw tactisch steekspel te vermijden en er een echt man-tegen-mangevecht van te maken.



Bijna ontplofte deze aanpak in zijn gezicht, want Nepomniasjtsji kreeg de bovenhand en kon op elk moment de trekker overhalen. Nepo zag de opening niet en in een zenuwachtig slot van de reguliere tijd - met slechts seconden op de klok van beide spelers - werden de foutjes opgestapeld.



Uiteindelijk trokken we toch met een gebalanceerde stelling de "verlengingen" in en daarin toonde Carlsen zijn klasse en vooral zijn vastberadenheid. Als een wurgslang draaide hij zich om Nepomniasjtsji. Die kwam uiteindelijk toch in ademnood en moest moegestreden zijn hand uitsteken en zijn nederlaag toegeven.



Met nog 8 matchen voor de boeg ligt Carlsen nu duidelijk in polepositie voor een nieuwe wereldtitel. Nepomniasjtsji moet alles op alles zetten om zelf ook eens te winnen en dat terwijl Carlsen nog maar 2 keer heeft verloren in zijn hele WK-geschiedenis.

Daar is remise #5. 5e match op het WK schaken: net zoals een bokser die voor een knock-out wil gaan, moet ook een schaker eerst zelf zijn dekking opgeven om ruimte te maken voor een uithaal. In zijn 3e match met wit maakte Nepomniasjtsji duidelijk dat hij dat voorlopig nog niet van plan is, want hij koos voor een oerdegelijke opening. Het gevolg was dat Carlsen aanvallend aan handen en voeten was gebonden. Nepo zelf leek in het middenspel toch nog water uit een steen te kunnen knijpen, maar onvoldoende om Carlsen echt in de problemen te brengen. Zo stormden we onherroepelijk af op een 5e gelijkspel op een rij. Morgen wordt een dagje gerust.

Geen 3 zonder 4. Ook match 4 op het WK schaken is op remise geëindigd. Carlsen leek zich er snel vanaf te willen maken - misschien wel om zijn 31e verjaardag te kunnen vieren? - want hij nam Nepomniasjtsji mee op enkele platgetreden paden. Die laatste leek dat helemaal niet erg te vinden en de stukken verdwenen razendsnel van het bord. Met een kleine nieuwigheid in het middenspel waagde Carlsen toch nog een schuchtere poging er iets van te maken, maar het leidde tot niets. Deze nieuwe draw zal in ieder geval de berichtgeving over de "dood van het klassieke schaken" nog meer doen aanwakkeren. Juist nu schaken wereldwijd zo nauw wordt gevolgd, maakt het wat dat betreft geen al te beste beurt bij het grote publiek.

En wat als deze plaat blijft hangen? Als het na de geplande 14 partijen 7-7 staat, wordt er voortgedaan met matchen snelschaak (met steeds minder minuten op de klok, tot "armageddon", waarbij er sowieso een winnaar uit de bus komt). Zo werden de laatste 2 WK's beslist.

Remise nummer 3. Ook de derde wedstrijd is in een gelijkspel geëindigd, voor de 17e keer op een rij al op het WK (in de klassieke partijen). Magnus Carlsen speelde opnieuw op de verrassing door een oude variatie af te stoffen in de hoop Jan Nepomniasjtsji zo voor het blok te zetten. Dat mislukte en beide spelers konden op geen enkel moment de opening of zwakte bij hun tegenstander vinden.

Magnus Carlsen speelde opnieuw op de verrassing door een oude variatie af te stoffen in de hoop Jan Nepomniasjtsji zo voor het blok te zetten. Dat mislukte en beide spelers konden op geen enkel moment de opening of zwakte bij hun tegenstander vinden.

Geen wedstrijd voor de geschiedenisboeken. Misschien kwam de mooiste zet wel van ex-tennisster Anastasia Myskina. De Russin mocht de match openen met de eerste ceremoniële zet.

Carlsen en Nepomniasjtsji houden elkaar in evenwicht. Ook match 2 op het WK is uitgedraaid op een remise, maar wel eentje met vuurwerk. Beide spelers blijven met het gevoel achter dat ze enerzijds een kans hebben laten liggen, maar anderzijds ook aan erger ontsnapt zijn. Carlsen zat met de witte stukken aanvankelijk in de controlekamer. Door opnieuw met een verrassing uit te pakken bij de opening probeerde hij Nepomniasjtsji zo snel mogelijk op (voor hem) onbekend terrein te trekken, maar na een paar inschattingsfouten verloor de titelverdediger de controle en uiteindelijk ook het voordeel. "Nepo" kreeg zo een gouden kans om met zwart Carlsen een zeldzame nederlaag toe te dienen, maar ook hij was niet accuraat genoeg en werd in het eindspel zelfs nog even in het nauw gedreven. Nepomniasjtsji maakte overigens gebruik van iets wat naar psychologische oorlogsvoering ruikt, door heel weinig aan de tafel te gaan zitten, maar zich telkens terug te trekken in zijn kamer. Hierdoor ontliep hij de confrontatie met Carlsen aan het bord. Toen de match in zijn richting leek te kantelen, stak hij ook zijn verwondering/afkeuring over het spel van zijn tegenstander niet onder stoelen of banken (zie onder), wat dan weer wel typisch Nepomniasjtsji is.



Match 1: remise. De eerste wedstrijd op het WK schaken eindigt - niet geheel verrassend - op remise.

Jan Nepomniasjtsji was vandaag als eerste aan zet. De Rus mocht met wit beginnen, na loting met ballonnen waaruit witte snippers dwarrelden, maar het was Magnus Carlsen die met de eerste verrassende zet uitpakte.

De regerende wereldkampioen offerde een een pion op - een gambiet, in het schaakjargon - aan de hand van een ongebruikelijke zet met zijn paard. Nepomniasjtsji zou zijn numerieke voordeel nooit echt kunnen benutten en hij leek als eerste aan te sturen op een draw.

Titelverdediger Carlsen deelde nog wat speldenprikken uit, maar verzoende zich uiteindelijk ook met een gelijkspel.

Morgen staat de tweede wedstrijd al op het programma. Dan heeft Magnus Carlsen de witte stukken in handen. Kan hij Nepomniasjtsji verschalken met zijn eerste zetten?

Bekijk het slot van de eerste wedstrijd: