Carlsen en Nepomniasjtsji verzoenen zich na woelige dagen met "saaie remise"

15:44 15 uur 44. Snelle remise in 10e partij. Magnus Carlsen staat weer een match dichter bij een nieuwe wereldtitel. Na het foutenfestival van de voorbije dagen wou Jan Nepomniasjtsji absoluut een nieuwe pijnlijke ervaring vermijden, terwijl ook Carlsen zelf een snelle remise verwelkomde. De 10e partij verzandde dan ook in een potje schaduwboksen, waarbij beide spelers het gevecht uit de weg gingen. Morgen staat de laatste rustdag op het programma, vrijdag kan Carlsen het met de zwarte stukken helemaal afmaken. . Snelle remise in 10e partij Magnus Carlsen staat weer een match dichter bij een nieuwe wereldtitel. Na het foutenfestival van de voorbije dagen wou Jan Nepomniasjtsji absoluut een nieuwe pijnlijke ervaring vermijden, terwijl ook Carlsen zelf een snelle remise verwelkomde. De 10e partij verzandde dan ook in een potje schaduwboksen, waarbij beide spelers het gevecht uit de weg gingen.



Morgen staat de laatste rustdag op het programma, vrijdag kan Carlsen het met de zwarte stukken helemaal afmaken.

15:44 15 uur 44. Ik wou vandaag eens een gewone match spelen, zonder te blunderen deze keer. Jan Nepomniasjtsji. Ik wou vandaag eens een gewone match spelen, zonder te blunderen deze keer. Jan Nepomniasjtsji

15:43 Ook Carlsen leek niet helemaal geboeid door zijn eigen partij. 15 uur 43. Ook Carlsen leek niet helemaal geboeid door zijn eigen partij

08-12-2021 08-12-2021.

17:23 17 uur 23. Nepomniasjtsji implodeert volledig. Na een 3e zege in 4 partijen lijkt het WK schaken nu helemaal voorbij. Jan Nepomniasjtsji had de rustdag nochtans gebruikt om landgenoot Sergej Karjakin, zijn voorganger als WK-uitdager, vanuit Rusland te laten overvliegen als geheim wapen én om zijn handelsmerk - de man bun - af te scheren. Een nieuwe Nepo leek geboren. Ook op het bord maakte hij meteen zijn intenties duidelijk, door vanaf het begin alle trossen los te gooien. Carlsen weerstond de druk eenvoudig, tot Nepomniasjtsji opnieuw flaterde en zijn loper liet insluiten. Carlsen schudde zijn hoofd in ongeloof, maar nam het cadeautje in dank aan. Het vervolg was slechts een formaliteit. Met nog 5 matchen op het menu en 3 punten in het nadeel lijken de kansen voor Nepo herleid tot nagenoeg nul. Het zelfvertrouwen van de uitdager is in ieder geval tot onder het nulpunt gezakt. Alles aan zijn lichaamstaal schreeuwt: ik wil weg uit deze nachtmerrie. . Nepomniasjtsji implodeert volledig Na een 3e zege in 4 partijen lijkt het WK schaken nu helemaal voorbij. Jan Nepomniasjtsji had de rustdag nochtans gebruikt om landgenoot Sergej Karjakin, zijn voorganger als WK-uitdager, vanuit Rusland te laten overvliegen als geheim wapen én om zijn handelsmerk - de man bun - af te scheren. Een nieuwe Nepo leek geboren.



Ook op het bord maakte hij meteen zijn intenties duidelijk, door vanaf het begin alle trossen los te gooien. Carlsen weerstond de druk eenvoudig, tot Nepomniasjtsji opnieuw flaterde en zijn loper liet insluiten. Carlsen schudde zijn hoofd in ongeloof, maar nam het cadeautje in dank aan. Het vervolg was slechts een formaliteit.



Met nog 5 matchen op het menu en 3 punten in het nadeel lijken de kansen voor Nepo herleid tot nagenoeg nul. Het zelfvertrouwen van de uitdager is in ieder geval tot onder het nulpunt gezakt. Alles aan zijn lichaamstaal schreeuwt: ik wil weg uit deze nachtmerrie.

17:23 17 uur 23. Het is bijna niet te begrijpen hoe je in die situatie kunt blunderen. Het zal een combinatie zijn van concentratieverlies en ook wel wat pech. Jan Nepomniasjtsji. Het is bijna niet te begrijpen hoe je in die situatie kunt blunderen. Het zal een combinatie zijn van concentratieverlies en ook wel wat pech. Jan Nepomniasjtsji

17:22 17 uur 22.

07-12-2021 07-12-2021.

17:37 17 uur 37. Valstrik van Carlsen luidt ondergang Nepomniasjtsji in. Magnus Carlsen is er voor de 2e keer in 3 dagen tijd in geslaagd uitdager Jan Nepomniasjtsji te verslaan. Na de ietwat makke partij van gisteren, kwamen beide spelers met grof geschut aan het bord. In het middenspel spande Carlsen een valstrik die nogal goedkoop leek, maar waar Nepomniasjtsji toch intuimelde. Carlsen had nu een pion voorsprong én had bovendien positioneel zo'n groot overwicht dat Nepomniasjtsji geen kant meer op kon. De Rus wist al dat hij ten dode opgeschreven was, maar rekte zijn eigen lijdensweg nog een beetje. Morgen is er opnieuw een rustdag, maar daarna moet Nepomniasjtsji uit een ander vaatje tappen als hij een van de meest memorabele comebacks uit de WK-geschiedenis vorm wil geven. . Valstrik van Carlsen luidt ondergang Nepomniasjtsji in Magnus Carlsen is er voor de 2e keer in 3 dagen tijd in geslaagd uitdager Jan Nepomniasjtsji te verslaan. Na de ietwat makke partij van gisteren, kwamen beide spelers met grof geschut aan het bord. In het middenspel spande Carlsen een valstrik die nogal goedkoop leek, maar waar Nepomniasjtsji toch intuimelde.



Carlsen had nu een pion voorsprong én had bovendien positioneel zo'n groot overwicht dat Nepomniasjtsji geen kant meer op kon. De Rus wist al dat hij ten dode opgeschreven was, maar rekte zijn eigen lijdensweg nog een beetje.



Morgen is er opnieuw een rustdag, maar daarna moet Nepomniasjtsji uit een ander vaatje tappen als hij een van de meest memorabele comebacks uit de WK-geschiedenis vorm wil geven.

17:36 De blunder van Nepomniasjtsji: Carlsen kan zijn tegenstander schaak zetten met zijn koningin (A3) en vervolgens de losse pion op A7 oprapen. 17 uur 36. De blunder van Nepomniasjtsji: Carlsen kan zijn tegenstander schaak zetten met zijn koningin (A3) en vervolgens de losse pion op A7 oprapen.

17:35 De ceremoniële eerste zet werd door ex-Real-voetballer Michel Salgado geplaatst, die tegenwoordig een voetbalacademie in Dubai heeft. Heeft dit Real-supporter Carlsen geïnspireerd? 17 uur 35. De ceremoniële eerste zet werd door ex-Real-voetballer Michel Salgado geplaatst, die tegenwoordig een voetbalacademie in Dubai heeft. Heeft dit Real-supporter Carlsen geïnspireerd?

05-12-2021 05-12-2021.

16:34 16 uur 34. Snelle draw om op adem te komen. Na het eindeloze spektakel van gisteren hebben Jan Nepomniasjtsji en Magnus Carlsen voor een halve snipperdag gekozen. Nepomniasjtsji kreeg met wit nochtans een uitgelezen kans om meteen terug te slaan na zijn pijnlijke nederlaag, maar hij koos voor de veilige route. Nieuw verlies zou immers zo goed als het einde betekenen van zijn winstkansen. Carlsen zag het graag gebeuren: hij is weer een dag dichter bij een verlenging van zijn titel en krijgt morgen een nieuwe kans om een 2e mes in de rug van "Nepo" te planten. . Snelle draw om op adem te komen Na het eindeloze spektakel van gisteren hebben Jan Nepomniasjtsji en Magnus Carlsen voor een halve snipperdag gekozen.



Nepomniasjtsji kreeg met wit nochtans een uitgelezen kans om meteen terug te slaan na zijn pijnlijke nederlaag, maar hij koos voor de veilige route. Nieuw verlies zou immers zo goed als het einde betekenen van zijn winstkansen.



Carlsen zag het graag gebeuren: hij is weer een dag dichter bij een verlenging van zijn titel en krijgt morgen een nieuwe kans om een 2e mes in de rug van "Nepo" te planten.

16:33 16 uur 33. Het was een heel, heel evenwichtige match. Om niet te zeggen: saai! Jan Nepomniasjtsji. Het was een heel, heel evenwichtige match. Om niet te zeggen: saai! Jan Nepomniasjtsji

16:33 16 uur 33.

04-12-2021 04-12-2021.

21:55 21 uur 55. Carlsen wint recordmarathonmatch met 136 zetten. Het heeft 6 partijen geduurd, maar we hebben voor het eerst een winnaar op het WK schaken: titelhouder Magnus Carlsen was voor het eerst Jan Nepomniasjtsji de baas na een waanzinnige marathon van 136 zetten elk. Het duel duurde liefst 7 uur en 45 minuten. Die 136 zetten zijn een record in de WK-geschiedenis. Het vorige dateerde van Karpov-Kortsjnoj in 1978 met 124 zetten. In tegenstelling tot de voorbije dagen gooide Carlsen deze keer het boek met theorie vanaf de start uit het raam. Hiermee probeerde hij een nieuw tactisch steekspel te vermijden en er een echt man-tegen-mangevecht van te maken. Bijna ontplofte deze aanpak in zijn gezicht, want Nepomniasjtsji kreeg de bovenhand en kon op elk moment de trekker overhalen. Nepo zag de opening niet en in een zenuwachtig slot van de reguliere tijd - met slechts seconden op de klok van beide spelers - werden de foutjes opgestapeld. Uiteindelijk trokken we toch met een gebalanceerde stelling de "verlengingen" in en daarin toonde Carlsen zijn klasse en vooral zijn vastberadenheid. Als een wurgslang draaide hij zich om Nepomniasjtsji. Die kwam uiteindelijk toch in ademnood en moest moegestreden zijn hand uitsteken en zijn nederlaag toegeven. Met nog 8 matchen voor de boeg ligt Carlsen nu duidelijk in polepositie voor een nieuwe wereldtitel. Nepomniasjtsji moet alles op alles zetten om zelf ook eens te winnen en dat terwijl Carlsen nog maar 2 keer heeft verloren in zijn hele WK-geschiedenis. . Carlsen wint recordmarathonmatch met 136 zetten Het heeft 6 partijen geduurd, maar we hebben voor het eerst een winnaar op het WK schaken: titelhouder Magnus Carlsen was voor het eerst Jan Nepomniasjtsji de baas na een waanzinnige marathon van 136 zetten elk. Het duel duurde liefst 7 uur en 45 minuten.



Die 136 zetten zijn een record in de WK-geschiedenis. Het vorige dateerde van Karpov-Kortsjnoj in 1978 met 124 zetten.



In tegenstelling tot de voorbije dagen gooide Carlsen deze keer het boek met theorie vanaf de start uit het raam. Hiermee probeerde hij een nieuw tactisch steekspel te vermijden en er een echt man-tegen-mangevecht van te maken.



Bijna ontplofte deze aanpak in zijn gezicht, want Nepomniasjtsji kreeg de bovenhand en kon op elk moment de trekker overhalen. Nepo zag de opening niet en in een zenuwachtig slot van de reguliere tijd - met slechts seconden op de klok van beide spelers - werden de foutjes opgestapeld.



Uiteindelijk trokken we toch met een gebalanceerde stelling de "verlengingen" in en daarin toonde Carlsen zijn klasse en vooral zijn vastberadenheid. Als een wurgslang draaide hij zich om Nepomniasjtsji. Die kwam uiteindelijk toch in ademnood en moest moegestreden zijn hand uitsteken en zijn nederlaag toegeven.



Met nog 8 matchen voor de boeg ligt Carlsen nu duidelijk in polepositie voor een nieuwe wereldtitel. Nepomniasjtsji moet alles op alles zetten om zelf ook eens te winnen en dat terwijl Carlsen nog maar 2 keer heeft verloren in zijn hele WK-geschiedenis.

21:55 21 uur 55.

21:52 21 uur 52.

21:51 21 uur 51.

21:49 21 uur 49.

03-12-2021 03-12-2021.

17:06 17 uur 06. Daar is remise #5. 5e match op het WK schaken: net zoals een bokser die voor een knock-out wil gaan, moet ook een schaker eerst zelf zijn dekking opgeven om ruimte te maken voor een uithaal. In zijn 3e match met wit maakte Nepomniasjtsji duidelijk dat hij dat voorlopig nog niet van plan is, want hij koos voor een oerdegelijke opening. Het gevolg was dat Carlsen aanvallend aan handen en voeten was gebonden. Nepo zelf leek in het middenspel toch nog water uit een steen te kunnen knijpen, maar onvoldoende om Carlsen echt in de problemen te brengen. Zo stormden we onherroepelijk af op een 5e gelijkspel op een rij. Morgen wordt een dagje gerust. . Daar is remise #5 5e match op het WK schaken: net zoals een bokser die voor een knock-out wil gaan, moet ook een schaker eerst zelf zijn dekking opgeven om ruimte te maken voor een uithaal. In zijn 3e match met wit maakte Nepomniasjtsji duidelijk dat hij dat voorlopig nog niet van plan is, want hij koos voor een oerdegelijke opening. Het gevolg was dat Carlsen aanvallend aan handen en voeten was gebonden. Nepo zelf leek in het middenspel toch nog water uit een steen te kunnen knijpen, maar onvoldoende om Carlsen echt in de problemen te brengen. Zo stormden we onherroepelijk af op een 5e gelijkspel op een rij. Morgen wordt een dagje gerust.

17:01 17 uur 01.

01-12-2021 01-12-2021.