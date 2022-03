Swings rijdt Nederlanders naar huis in Heerenveen en pakt zilver

17:22

17 uur 22. Swings: "Geamuseerd in vol Thialf". Vorig weekend op het WK schaatste Bart Swings zichzelf naar brons, vandaag is het zilver geworden. "Ik heb me geamuseerd hier in Thialf", lacht hij. "Het was exact twee jaar geleden dat het nog eens vol zat. Dat geeft veel energie." "Ik wilde ook iets laten zien omdat familie en vrienden naar hier zijn afgezakt. Ik Peking konden ze er niet bij zijn, al hadden ze dat natuurlijk graag gewild." Nils van der Poel reed opnieuw buiten categorie. Swings: "Hij ging superhard, maar zelf heb ik me niet beziggehouden met tijden." "Ik keek gewoon wat er nog in de tank zat. En zo'n podiumplaats op de 5 km geeft vertrouwen." Afspraak morgen voor de massastart én de 1.500 meter. "Deze week heb ik wat getwijfeld, maar nu het hier vol zit, neem ik de 1.500 er graag bij", lacht Swings. .