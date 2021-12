20:26

20 uur 26. Sandrine Tas pakt Belgisch record terug op 500m. Sandrine Tas is weer de snelste Belgische op de 500 meter. In haar eerste 500 meter van het weekend dook ze als eerste landgenote onder de 39 seconden met 38"79. Tegen de Japanse Rio Yamada legde ze de eerste 100 meter af in 10"6. Het oude record stond sinds 31 januari van dit jaar in Heerenveen op naam van Stien Vanhoutte (39"19). Voordien stond het record reeds op naam van Tas. Tas eindigde in de B-groep als 17e (van 30). Winnares was de Nederlandse Dione Voskamp in 37"65, voor de Canadese Marsha Hudey (37"92) en de Chinese Lina Zhang (37"98). De hooggelegen Utah Olympic Oval (1.425 meter boven de zeespiegel) geldt als een bijzonder snelle piste. .