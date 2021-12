Indrukwekkende Swings verovert goud op de massastart in Salt Lake City

WB in Salt Lake City (VS)

22:51 22 uur 51. Swings wint de massastart. Bart Swings heeft op de massastart onderstreept dat hij naar zijn beste vorm aan het toegroeien is. Het veld had begrepen dat ze niet met de snelle Mantia naar de finish mochten gaan. De Nederlander Bergsma demarreerde een paar keer vruchteloos, maar de poging van Swings was wel de goeie. Swings kreeg de Rus Zacharov en de Deen Thorup mee. Ideale werkkrachten, die hij in de laatste ronde fluitend overboord gooide. Ver voor de finish kon Swings al beginnen te juichen. Swings wordt ook de leider in de WB-tussenstand op de massastart, voor zijn vluchtgezel Zacharov.

Swings kreeg de Rus Zacharov en de Deen Thorup mee. Ideale werkkrachten, die hij in de laatste ronde fluitend overboord gooide. Ver voor de finish kon Swings al beginnen te juichen.



Swings wordt ook de leider in de WB-tussenstand op de massastart, voor zijn vluchtgezel Zacharov.

21:42 21 uur 42. Swings net in de top 10 op de 1.500 meter. Bart Swings is op de 1.500 meter in de buurt gekomen van zijn Belgische record. Hij finishte, na een rustig opgebouwde rit, in 1'42"936. Omdat er over het snelle ijs van Salt Lake City werd gevlogen, was de tijd van Swings maar goed voor een 10e plaats. Als excuus kan Swings wel inroepen dat hij vlak ervoor nog de reeksen van de massastart had geschaatst. Met resultaat overigens, want later deze avond moet hij ook nog aan de bak voor de finale van zijn favoriete onderdeel.



Als excuus kan Swings wel inroepen dat hij vlak ervoor nog de reeksen van de massastart had geschaatst. Met resultaat overigens, want later deze avond moet hij ook nog aan de bak voor de finale van zijn favoriete onderdeel.

21:41 21 uur 41. Sandrine Tas weer wat sneller. In de B-divisie van de 500 meter heeft Sandrine Tas haar Belgische record weer een klein beetje scherper gesteld. Ze was 8 honderdsten sneller dan gisteren: 38"714. De kloof met de wereldtop is wel nog aanzienlijk, want de Poolse Wojcik won in 36"775, bijna 2 seconden sneller dan Tas.

09:17 09 uur 17. Bart Swings verbetert zijn Belgische record op de 5.000m. Nergens ter wereld wordt sneller geschaatst dan op de hooglandpiste in het Amerikaanse Salt Lake City. Bart Swings, die zich op de 1.500m en 5.000m wil plaatsen voor de Winterspelen, weet dat. Vrijdag heeft Swings op de eerste dag van de wereldbekermanche in het Utah Olympic Oval zijn eigen Belgische record op de 5.000m verbeterd. Hij verbeterde zijn vier jaar oude record op de 5.000m tot 6'08"76, drie seconden sneller dan in 2017. Dat was goed voor de vierde plaats in een eliteveld van zestien schaatsers, want zoals al het hele seizoen eigenlijk heerste de Zweed Nils van der Poel met een wereldrecord (zie hieronder).



Vrijdag heeft Swings op de eerste dag van de wereldbekermanche in het Utah Olympic Oval zijn eigen Belgische record op de 5.000m verbeterd. Hij verbeterde zijn vier jaar oude record op de 5.000m tot 6'08"76, drie seconden sneller dan in 2017. Dat was goed voor de vierde plaats in een eliteveld van zestien schaatsers, want zoals al het hele seizoen eigenlijk heerste de Zweed Nils van der Poel met een wereldrecord (zie hieronder).

09:15 09 uur 15. Wereldrecord voor Van der Poel op de 5.000m. De Zweed Nils van der Poel heerst dit seizoen over de lange afstanden in het schaatsen. Hij maakte gebruik van het snelle ijs in Utah om het wereldrecord op de 5.000m scherper te stellen, al dook hij nog niet onder de zes minuten. Van der Poel schaatste met 6'01"56 het wereldrecord van de Canadees Ted-Jan Bloemen (6'01"86 op 10 december 2017) uit de boeken. Bloemen kreeg vervolgens in de laatste rit de kans het record terug te pakken. Maar slaagde daar niet in.

04-12-2021 04-12-2021. 20:26 20 uur 26. Sandrine Tas pakt Belgisch record terug op 500m. Sandrine Tas is weer de snelste Belgische op de 500 meter. In haar eerste 500 meter van het weekend dook ze als eerste landgenote onder de 39 seconden met 38"79. Tegen de Japanse Rio Yamada legde ze de eerste 100 meter af in 10"6. Het oude record stond sinds 31 januari van dit jaar in Heerenveen op naam van Stien Vanhoutte (39"19). Voordien stond het record reeds op naam van Tas. Tas eindigde in de B-groep als 17e (van 30). Winnares was de Nederlandse Dione Voskamp in 37"65, voor de Canadese Marsha Hudey (37"92) en de Chinese Lina Zhang (37"98). De hooggelegen Utah Olympic Oval (1.425 meter boven de zeespiegel) geldt als een bijzonder snelle piste.



Het oude record stond sinds 31 januari van dit jaar in Heerenveen op naam van Stien Vanhoutte (39"19). Voordien stond het record reeds op naam van Tas.

Tas eindigde in de B-groep als 17e (van 30). Winnares was de Nederlandse Dione Voskamp in 37"65, voor de Canadese Marsha Hudey (37"92) en de Chinese Lina Zhang (37"98).



De hooggelegen Utah Olympic Oval (1.425 meter boven de zeespiegel) geldt als een bijzonder snelle piste.

03-12-2021 03-12-2021. 15:29 15 uur 29. Vanhoutte haakt af. Stien Vanhoutte neemt komend weekend niet deel aan de wereldbekerwedstrijden schaatsen in Salt Lake City. Vanhoutte heeft zich ziek afgemeld. Volgens weekend zal ze normaal wel starten in Calgary. "Bij de eerste World Cups was ik wat ziek, vooral in Polen", laat ze weten. "Maar nu gaat het beter." De prestaties van Vanhoutte in de eerste WB-manches waren wat onder de maat. Ze wil zich plaatsen voor de Olympische Winterspelen van februari in Peking.