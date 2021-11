Morgen komt Bart Swings in actie. Hij schaatst in Noorwegen zijn eerste 10.000 meter van het seizoen.

18:46

18 uur 46. Tegenvaller voor Vosté: hij degradeert naar de B-groep. Mathias Vosté heeft de olympische vorm nog lang niet te pakken. Op de 1.000 meter eindigde hij als 20e en laatste (in 1'10"46), een eind verwijderd van het podium vol Nederlanders. Thomas Krol won in 1'08"66, voor Kai Verbij (1'08"68) en Kjeld Nuis (1'08"74). Vosté is wat op de sukkel. Vorig seizoen stapte hij van het ijs met een liesblessure, vorige week in Polen had de schaatser last van een zware verkoudheid. Mogelijk is hij nog niet helemaal hersteld. .