Vosté wordt 2e op slotafstand en springt zo nog naar 8e stek op EK sprint

18 uur 16. Ik voel teleurstelling. Mijn 1.000 meter was echt niet goed. Ik had mezelf veel druk opgelegd. Ik stond hier met heel veel stress aan de start. De trainingen gingen goed en ik wilde dat tonen in de wedstrijden. De komende wedstrijden hoop ik enkele PR's te verbeteren. Stien Vanhoutte.

18 uur 14. Ik ben eigenlijk heel blij na vandaag. Gisteren liep het niet lekker, vandaag heb ik me goed herpakt. Ik kan tevreden zijn met hoe ik hier afsluit. Ik blijf bescheiden en misschien moet ik wat zelfverzekerder worden. Ik wil me nu kwalificeren voor het WK afstanden. Met deze tijden moet ik daar bij zijn. Mathias Vosté.

17:14

17 uur 14. Vosté sluit af met knaller. Mathias Vosté heeft zijn EK afgesloten met zijn beste wedstrijd, een 1'08"78 en een stuk sneller dan gisteren, toen hij al 9e was op deze afstand. Zijn Belgische record is wel nog een stukje scherper, maar dat reed hij wel op grote hoogte. Vosté mocht zelfs even dromen van een overwinning op de 1.000 meter, maar Thomas Krol ging hem in de laatste race nog voorbij. Krol had die sterke afstand nodig om de Europese titel te grijpen, voor zijn landgenoot Hein Otterspeer. Vosté eindigt als 8e. .