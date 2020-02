Bloemen is een tikkeltje sneller dan Kramer op de 5.000 meter, Swings is 15e

23:17

23 uur 17. Bloemen is een zuchtje sneller dan Kramer. Ted-Jan Bloemen heeft voor het eerst in zijn carrière de 5.000 meter gewonnen op het WK afstanden. De Canadees was 0"54 sneller dan Sven Kramer. De Nederlander is helemaal terug na veel fysieke ellende en schaatste zijn 4e tijd ooit op de afstand, maar wereldrecordhouder Bloemen was dus uiteindelijk net iets sneller. Kramer greep zo naast een 9e titel op de 5 kilometer. Favoriet Patrick Roest, nog een Nederlander, stortte in, eindigde naast het podium en werd uiteindelijk nog gediskwalificeerd. Bart Swings was zoals verwacht figurant op de 5.000 meter. Hij eindigde 15e in 6'22"425 op 18"05 van winnaar Bloemen. Swings zet alles op de massastart van zondag.