17 uur 57. België verliest 1e match. De Zwarte Duivels zijn met een nederlaag aan het Rugby Europe Championship begonnen. In Lissabon bleek promovendus Portugal na een spannende wedstrijd met 23-17 te sterk. Vooral in de tweede helft speelde België sterk want aan de rust stond het nog 14-0 in het krijt. België sprokkelde ondanks de nederlaag wel 1 punt. Dat kan belangrijk zijn in de strijd om het behoud. Na de eerste speeldag staat België 4e. Volgende week zaterdag (8 februari) spelen de Zwarte Duivels in Brussel tegen Rusland.