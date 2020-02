17:48

17 uur 48. Wales peuzelt Italië op. Titelverdediger Wales is overtuigend begonnen aan de nieuwe editie van het zeslandentoernooi rugby. In het Millennium Stadium van Cardiff werd Italië zaterdag met 42-0 weggeblazen. Josh Adams speelde zich met drie tries in de kijker. Voor Italië was het al de 23e opeenvolgende nederlaag in het toernooi.