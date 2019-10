Japan schrijft geschiedenis: klopt Schotland voor 1e WK-kwartfinale ooit

14:54 14 uur 54. Japan schrijft geschiedenis voor eigen volk: 1e kwartfinale ooit. Voor de allereerste keer in zijn geschiedenis (sinds het WK in 1987 bestaat) heeft Japan zich bij de laatste 8 geschaard. In een rechtstreeks duel met Schotland waren de thuisspelers in Yokohama met 28-21 te sterk. Bij de rust stond er 21-7 op het bord na 3 Japanse try's. De Schotten slikten na de rust snel een try van Fukuoka, vochten voor wat ze waard waren, maar konden het tij niet meer keren. Ze missen nog maar voor de 2e keer de laatste 8. 72.000 toeschouwers - bijna voornamelijk in rood en wit gehuld - waren blij dat de comeback van de Schotten van 28-7 tot 28-21 liep en niet verder. Japan schrijft geschiedenis voor eigen volk: 1e kwartfinale ooit Voor de allereerste keer in zijn geschiedenis (sinds het WK in 1987 bestaat) heeft Japan zich bij de laatste 8 geschaard. In een rechtstreeks duel met Schotland waren de thuisspelers in Yokohama met 28-21 te sterk. Bij de rust stond er 21-7 op het bord na 3 Japanse try's. De Schotten slikten na de rust snel een try van Fukuoka, vochten voor wat ze waard waren, maar konden het tij niet meer keren. Ze missen nog maar voor de 2e keer de laatste 8. 72.000 toeschouwers - bijna voornamelijk in rood en wit gehuld - waren blij dat de comeback van de Schotten van 28-7 tot 28-21 liep en niet verder.

14:53 14 uur 53. Japan-Zuid-Afrika in kwartfinale, Ierland tegen Nieuw-Zeeland. Japan stoot als ongeslagen groepsleider van Groep A door naar de kwartfinales, waar het volgende zondag tegen Zuid-Afrika speelt, de nummer 2 van Groep B. Ierland, de tweede van Groep A, treft Nieuw-Zeeland, titelhouder en winnaar van Groep B.

14:51 Fukuoka (11) maakt 2 try's. 14 uur 51. Fukuoka (11) maakt 2 try's

12:39 12 uur 39. Wales vloert Uruguay en bekampt Frankrijk in kwartfinale. Wales heeft voor het eerst sinds 1987 al zijn groepsduels gewonnen. De ongeslagen winnaar van het Zeslandentoernooi zette met een B-team ook Uruguay redelijk vlot opzij (35-13) en krijgt als groepswinnaar van Groep D Frankrijk tegenover zich, de tweede van Groep C. De andere kwartfinale is zo Engeland-Australië. Wales vermijdt dus Engeland in de volgende ronde.

