Hoet/Monsieur (7e) stellen teleur in tijdrit op de weg: "Knop omdraaien voor de wegrit"

Hoet: "Ik reed niet goed bergop vandaag". "Ik reed niet goed bergop vandaag", vertelde Griet Hoet na de teleurstellende 7e plek. "Ik was deze week nog te veel bezig met die spijtige vierde plaats in de achtervolging op de piste. Nu ga ik de knop wel omdraaien. Ik wil genieten van de wegrit en hopelijk komt het tot een sprint, wie weet."



"Ik was deze week nog te veel bezig met die spijtige vierde plaats in de achtervolging op de piste. Nu ga ik de knop wel omdraaien. Ik wil genieten van de wegrit en hopelijk komt het tot een sprint, wie weet."

Teleurstellende 7e plek in tijdrit voor Hoet/Monsieur. De tandem Griet Hoet/Anneleen Monsieur heeft de hoge verwachtingen in de tijdrit op de weg niet kunnen waarmaken. De Belgische dames eindigden voorlaatste met een tijd van 52'07"58. Na een bronzen medaille in de 1.000 meter tijdrit op de piste trok de tandem Hoet/Monsieur vol vertrouwen naar de tijdrit op de weg. De verwachtingen waren hoog gespannen, maar al snel werd duidelijk dat de piste en de weg niet met elkaar vergeleken kunnen worden. Hoet had het moeilijk bergop en het duo verloor al vroeg in de wedstrijd kostbare tijd. Na een ware uitputtingsslag eindigde de tandem uiteindelijk als 7e en voorlaatste in de tijdrit.

Na een bronzen medaille in de 1.000 meter tijdrit op de piste trok de tandem Hoet/Monsieur vol vertrouwen naar de tijdrit op de weg.



De verwachtingen waren hoog gespannen, maar al snel werd duidelijk dat de piste en de weg niet met elkaar vergeleken kunnen worden.



Hoet had het moeilijk bergop en het duo verloor al vroeg in de wedstrijd kostbare tijd. Na een ware uitputtingsslag eindigde de tandem uiteindelijk als 7e en voorlaatste in de tijdrit.



De tijd- en wegrit komt er nog aan. We gaan vooruitkijken naar die wedstrijden en ons beste beentje voorzetten. Anneleen Monsieur.

Griet Hoet: "Reden sneller dan ooit, maar het was niet voldoende".

Voor mij is het nog moeilijk om die knop om te draaien naar de tijdrit. Daar komen we tegen dezelfde kanonnen uit. Griet Hoet.

Geen nieuwe medaille voor Hoet/Monsieur. Griet Hoet en stuurvrouw Anneleen Monsieur zijn er dan toch niet in geslaagd om een tweede bronzen medaille te veroveren. Na de bronzen plak op de kilometer, wilden Hoet en Monsieur ook in de 3.000m een medaille veroveren. Die ambitie leek het duo ook waar te maken. De tandem schoot als een kanon uit de startblokken en reed het Britse duo meteen op achterstand. Die voorsprong konden Hoet en Monsieur helaas niet vasthouden. Stelselmatig knabbelden de Britten aan de voorsprong van onze landgenoten en in de slotronde ging het van kwaad naar erger. Terwijl Hoet en Monsieur het steeds lastiger kregen om die grote versnelling rond te krijgen, versnelden de Britten nog eens. Geen nieuwe medaille dus voor Griet Hoet en Anneleen Monsieur, die in het wegwielrennen nog wel kansen krijgen op eremetaal.

Die voorsprong konden Hoet en Monsieur helaas niet vasthouden. Stelselmatig knabbelden de Britten aan de voorsprong van onze landgenoten en in de slotronde ging het van kwaad naar erger.

Terwijl Hoet en Monsieur het steeds lastiger kregen om die grote versnelling rond te krijgen, versnelden de Britten nog eens. Geen nieuwe medaille dus voor Griet Hoet en Anneleen Monsieur, die in het wegwielrennen nog wel kansen krijgen op eremetaal.

Nieuwe kans op brons voor Hoet/Monsieur. Griet Hoet en stuurvrouw Anneleen Monsieur liggen opnieuw op medaillekoers. Het duo pakte eergisteren nog knap brons op de kilometer en wou dat scenario vandaag herhalen in de 3.000m achtervolging. Die bronzen medaille had Hoet en Monsieur duidelijk vleugels gegeven. De tandem schoot sterk uit de startblokken en klokte na een kilometer de derde tijd. Maar in de derde ronde kreeg het duo het lastig. Dankzij een kleine terugval werden de twee alsnog vierde. Daarmee mogen ze zich straks opmaken voor een rechtstreeks duel om het brons tegen de Britse Sophie Unwin en haar stuurvrouw Jenny Holl. Die wedstrijd om het brons staat om 4.47u op het menu. De strijd om het goud gaat tussen het Britse duo Fachie/Hall en het Ierse duo Dunlevy/McCrystal.

Die bronzen medaille had Hoet en Monsieur duidelijk vleugels gegeven. De tandem schoot sterk uit de startblokken en klokte na een kilometer de derde tijd. Maar in de derde ronde kreeg het duo het lastig. Dankzij een kleine terugval werden de twee alsnog vierde.

Daarmee mogen ze zich straks opmaken voor een rechtstreeks duel om het brons tegen de Britse Sophie Unwin en haar stuurvrouw Jenny Holl. Die wedstrijd om het brons staat om 4.47u op het menu. De strijd om het goud gaat tussen het Britse duo Fachie/Hall en het Ierse duo Dunlevy/McCrystal.

Bekijk de bronzen kilometer van de tandem Hoet/Monsieur.

We hopen zaterdag voor goud of zilver te mogen rijden. Griet Hoet.

We wisten dat de derde plek het hoogst haalbare was vandaag. Griet Hoet.

Brons voor Hoet en Monsieur op de kilometer! Griet Hoet en Anneleen Monsieur hebben ons land een eerste medaille bezorgd. Op de 1.000m tijdrit moest Hoet enkel de Nederlandse Larissa Klaassen en de Britse Aileen McGlynn Obe voor zich dulden. Hoet en Monsieur stonden vooral met het oog op de 3.000m aan de start van deze tijdrit. Dat weerhield de 43-jarige Hoet en haar stuurvrouw Monsieur er niet van om een kanontijd neer te zetten. In 1'07"943 rondden ze hun kilometer af, goed voor een gemiddelde van bijna 53 km/u en een bijhorende bronzen medaille. Een knappe prestatie van Hoet en Monsieur.



Hoet en Monsieur stonden vooral met het oog op de 3.000m aan de start van deze tijdrit. Dat weerhield de 43-jarige Hoet en haar stuurvrouw Monsieur er niet van om een kanontijd neer te zetten. In 1'07"943 rondden ze hun kilometer af, goed voor een gemiddelde van bijna 53 km/u en een bijhorende bronzen medaille. Een knappe prestatie van Hoet en Monsieur.

Ik ben blij dat we eerst de kilometer doen en daarna pas de 3 kilometer. Dan hebben we een soort test event voor ons belangrijkste nummer. Griet Hoet.

In Rio reden we nog maar pas met elkaar en hadden we dus nog niet veel ervaring. Nu hebben we de voorbije 5 jaar op elk EK medailles behaald. Dat moet nu ook lukken. Anneleen Monsieur.

Hoet en Monsieur: "Heel goed gevoel op training dus finale zit erin".

Belgische baanwielrenners gaan vol voor de medailles op Paralympische Spelen.