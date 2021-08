Tokio 2020 is afgelopen: "Jullie hebben de wereld weer hoop gegeven"

15:26 15 uur 26.

15:20 15 uur 20. Nu is het helemaal voorbij! De olympische vlam dooft in Tokio.

15:11 15 uur 11. Olympische vlam dooft uit in Tokio. Traditioneel sluiten we af met het doven van de olympische vlam. het licht in het stadion gaat uit. De Spelen in Tokio zitten erop, het is nu aan Parijs in 2024! Arigato!

15:10 15 uur 10. Bach: "Dit waren de Spelen van hoop, solidariteit en vrede".

15:07 15 uur 07. Thomas Bach verklaart de 32ste Olympische Spelen voor gesloten. En daarmee zijn de Spelen in Tokio nu ook officieel afgesloten. Tot in Parijs!

15:03 15 uur 03. Danku Tokio, Danku Japan. Thomas Bach, voorzitter IOC.

14:59 14 uur 59. In deze moeilijke tijden gaven jullie hoop. Thomas Bach, voorzitter IOC.

14:58 14 uur 58. Bij Tokio 2020 zijn we helemaal klaar voor de paralympische Spelen. Seiko Hashimoto, voorzitter Spelen Tokio.

14:55 14 uur 55. Parijs is duidelijk al enthousiast om de Spelen van 2024 te ontvangen.

14:54 14 uur 54. Sport heeft de kracht om onze toekomst te veranderen. Seiko Hashimoto.

14:53 14 uur 53. Tijd voor de traditionele speeches in het olympisch stadion.

14:48 14 uur 48. Feest in Parijs! We gaan live naar Parijs voor een feestje aan de voet van de Eiffeltoren. Ook enkele Franse atleten staan erbij. In Parijs zijn ze helemaal klaar voor de Spelen van 2024.

14:45 14 uur 45. Vlag wordt officieel overgedragen van Tokio naar Parijs.