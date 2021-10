Belgen zijn ook ongenaakbaar tegen Duitsland op EK korfbal

Antwerpen is deze week in de ban van korfbal, want het is de gaststad voor het EK korfbal. Kunnen de Belgian Diamonds, de Belgische ploeg, een gooi doen naar de Europese titel? Dit is het 8e EK, 8 keer won Nederland. België was 5 keer tweede en 1 keer derde. Volg de prestaties van de Diamonds hier op de voet.