Na de nederlaag tegen Australië is de boodschap duidelijk voor de Red Panthers: er mag in geen geval verloren worden van Japan om de kwalificatie veilig te stellen.

16 uur 31. Match op leven en dood. Na de nederlaag tegen Australië is de boodschap duidelijk voor de Red Panthers: er mag in geen geval verloren worden van Japan om de kwalificatie veilig te stellen. Op papier zijn de Japanners, de nummer 11 van de wereld, een haalbare kaart voor de Panthers, die gisteren tegen wereldtopper Australië zeker niet moesten onderdoen. .

clock 16:28

16 uur 28. Ik had de hele wedstrijd het gevoel tegen Australië dat we de betere ploeg waren. Alleen draait het in het spelletje om doelpunten maken. Bondscoach Raoul Ehren.