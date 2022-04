Euro Hockey League: Gantoise strandt op een zucht van het brons

11:57 11 uur 57. Geen brons voor Gantoise. Gantoise heeft naast het brons gegrepen in de Euro Hockey League bij de vrouwen. In de wedstrijd om het brons ging het met 2-1 onderuit tegen het Spaanse Junior. Coach Kevan Demartinis moest het tegen Junior stellen zonder de geblesseerden Alix Gerniers en Stephanie Vanden Borre. Vanden Borre had zaterdag in het halvefinaleduel met Den Bosch een knieblessure opgelopen en was niet op tijd hersteld, Gerniers was al geblesseerd naar Amstelveen afgereisd en beperkte zich tot een ondersteunende rol in de dug-out. . Geen brons voor Gantoise Gantoise heeft naast het brons gegrepen in de Euro Hockey League bij de vrouwen. In de wedstrijd om het brons ging het met 2-1 onderuit tegen het Spaanse Junior.



Coach Kevan Demartinis moest het tegen Junior stellen zonder de geblesseerden Alix Gerniers en Stephanie Vanden Borre. Vanden Borre had zaterdag in het halvefinaleduel met Den Bosch een knieblessure opgelopen en was niet op tijd hersteld, Gerniers was al geblesseerd naar Amstelveen afgereisd en beperkte zich tot een ondersteunende rol in de dug-out.



11:54 11 uur 54. Het is heel teleurstellend, ik denk dat we het brons verdiend hadden. We hadden onze kansen moeten afmaken. Met Stephanie Vanden Borre en Alix Gerniers misten we vandaag 2 belangrijkste spelers. Met hen erbij hadden we nu een medaille om onze nek. Barbara Nelen. Het is heel teleurstellend, ik denk dat we het brons verdiend hadden. We hadden onze kansen moeten afmaken. Met Stephanie Vanden Borre en Alix Gerniers misten we vandaag 2 belangrijkste spelers. Met hen erbij hadden we nu een medaille om onze nek. Barbara Nelen

11:50 11 uur 50. Barbara Nelen: "Dit is een grote teleurstelling". Barbara Nelen: "Dit is een grote teleurstelling"

17:25 17 uur 25. Moedig Gantoise strandt in halve finales. Gantoise heeft in de halve finales met 2-0 verloren van het Nederlandse team Den Bosch.

De Gentse vrouwen hielden tegen de Nederlandse topploeg stand tot in het derde kwart. Na 39 minuten maakte Maartje Krekelaar de eerste treffer. Even tevoren had Stephanie Vanden Borre met een knieblessure het veld moeten verlaten.

7 minuten na de openingstreffer zorgde Frederique Matla uit een strafcorner voor de eindstand.

Gantoise streed met open vizier. De ploeg sloot zich niet op, maar hield het spel open en probeerde de geboden mogelijkheden te benutten. Die waren schaars, door de hoge kwaliteit van Den Bosch.

Maandag strijdt de Belgische kampioen nog om brons. Tegenstander is dan de verliezer van de andere halve finale: Amsterdam of Junior uit Spanje.

De Gentse vrouwen hielden tegen de Nederlandse topploeg stand tot in het derde kwart. Na 39 minuten maakte Maartje Krekelaar de eerste treffer. Even tevoren had Stephanie Vanden Borre met een knieblessure het veld moeten verlaten.



7 minuten na de openingstreffer zorgde Frederique Matla uit een strafcorner voor de eindstand.

Gantoise streed met open vizier. De ploeg sloot zich niet op, maar hield het spel open en probeerde de geboden mogelijkheden te benutten. Die waren schaars, door de hoge kwaliteit van Den Bosch.

Maandag strijdt de Belgische kampioen nog om brons. Tegenstander is dan de verliezer van de andere halve finale: Amsterdam of Junior uit Spanje.

11:41 11 uur 41. Gantoise naar de halve finales. Gantoise is de eerste Belgische vertegenwoordiger in de Euro Hockey League bij de vrouwen. In de kwartfinales won het beste team van België, vorig jaar winnaar van de tweede Europese competitie, van Surbiton uit Engeland met 2-1.

Via Stephanie vanden Borre nam de Belgische kampioen al in de eerste minuut een voorsprong. Surbiton maakte in de 11e minuut gelijk, maar één minuut later zette Emilie Sinia de eindstand op het bord.

Via Stephanie vanden Borre nam de Belgische kampioen al in de eerste minuut een voorsprong. Surbiton maakte in de 11e minuut gelijk, maar één minuut later zette Emilie Sinia de eindstand op het bord.