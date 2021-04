Léopold is zo de 3e Belgische club die een medaille kan veroveren in de EHL. Watducks won in 2019 het goud, Dragons stond maar liefst 4 keer op het podium.

17 uur 53. Léopold pakt brons. Léopold heeft de Euro Hockey League toch niet met lege handen afgesloten. In de strijd om het brons kwam het team uit Ukkel wel op een 0-2-achterstand tegen de Duitsers van Uhlenhorst, maar uiteindelijk won het toch met 4-2. Grote man bij Léopold was Max Muschs, die 3 keer scoorde met een strafcorner. Léopold is zo de 3e Belgische club die een medaille kan veroveren in de EHL. Watducks won in 2019 het goud, Dragons stond maar liefst 4 keer op het podium. .

17 uur 58. Léopold verliest na sudden death. In de Euro Hockey League is Léopold er niet in geslaagd om de finale te bereiken. In een atypische coronaversie van de Final 4 was de Nederlandse grootmacht Bloemendaal net iets sterker in de shoot-outs. Léopold, de kampioen van 2019 (vorig seizoen was er geen kampioen) maakte het zijn Nederlandse uitdager knap lastig en kwam op 0-1 dankzij Gaspard Baumgarten, maar de ploeg van Arthur Van Doren kwam nog op gelijke hoogte. In de shoot-outs stond het 4-4, waardoor de beslissing via sudden death moest vallen. Bloemendaal scoorde, Léopold miste, maar kreeg na een tussenkomst van de videoref nog een herkansing. Die strafbal werd echter gemist. Léopold, waar Tom Boon met enkele kwaaltjes langs de zijlijn bleef, speelt zondag de kleine finale, Bloemendaal is maandag aan zet. .