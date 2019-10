Herakles wordt door Nederlanders uit Europa geknikkerd

16:18

16 uur 18. Herakles kansloos in 1/8e finales. Na de puike prestatie in de vorige ronde werd Herakles in de 1/8e finales tegen Kampong weer met de voeten op de grond gezet. Het Belgische team verloor met 6-0 van de Nederlanders. Geen kwartfinale dus. Die staan volgend voorjaar op de agenda. Met Leopold, dat rechtstreeks geplaatst is, is er nog een Belgische club in de running.