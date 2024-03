Stevige uitdaging in terugmatch: efficiëntie van Italianen nekt België in WK-voorronde

wo 13 maart 2024 21:47

België einde 25 - 29 Italië

Niet de uitgangspositie waarop de Belgen hoopten. De Red Wolves hebben in Hasselt een 25-29-nederlaag geleden tegen Italië. Onze landgenoten begonnen goed aan de wedstrijd, maar zakten dan wat in. Door een gebrek aan efficiëntie - en dus ook doelpunten - wacht een stevige opdracht in Italië om te blijven dromen van het WK. "Alles is nog mogelijk", blijft aanvoerder Simon Ooms optimistisch.



Een jaar geleden stonden de Red Wolves voor het eerst op het WK. Als ze er ook volgend jaar willen bij zijn, zullen ze luider moeten huilen dan vandaag tegen Italië. Ze schoten goed uit het startblok in een uitverkochte Alverberg in Hasselt. Danesi was op dreef tegen zijn vaderland, maar met de rust in zich begonnen de Belgen te grossieren in missers. Vooral in overtal vergat België zichzelf te belonen. De Italianen grepen welke elke kans. Bulzamini en Parisini schoten met scherp, bij de pauze stond het 13-14 in het voordeel van de bezoekers. (lees voort onder de video)

Slordige Belgen in aanval

In de tweede helft waren de Red Wolves lang het noorden kwijt. Ook de tactische keuze om in aanval de keeper te wisselen voor een extra veldspeler draaide niet goed uit. De Italianen straften balverlies genadeloos af en sloegen een kloof van 5 punten. Dankzij een sterke entree van Serras, die er 5 maakte, leek de schade mee te vallen, maar de Belgische handballers bleven de missers opstapelen.

Italië niet. Deekens hield de bezoekers op 29 doelpunten, maar zondag in Pescara moet zijn team er 4 zien op te halen om door te stoten naar de laatste voorronde. Een moeilijke, maar geen onmogelijke opdracht. Als België de slordigheden in de aanval achterwege laat tenminste. (scrol omlaag voor reacties)

Doelpunten België

5 - Danesi

5 - Serras

4 - Hadzic

3 - Cadel

3 - Glorieux

2 - Kötters

2 - Ooms

1 - Marchal

Ooms: "Aanvallend ondermaats"

"Het ging er bij ons soms chaotisch aan toe. Wij wilden te snel shotten en misten daardoor te veel", blikt aanvoerder Simon Ooms terug.

"Verdedigend stonden we nog goed, maar aanvallend hebben we ondermaats gepresteerd. We zochten de moeilijkste passes en dat werkt niet. We hadden geduldiger moeten zijn", weet de cirkelspeler.

De Wolves vliegen nu naar Italië voor de terugmatch. "We geloven er nog zeker in, alles is mogelijk", verzekert Ooms.

"Ik bekijk het als gezonde druk. Zeker omdat we het verschil hebben kunnen beperken tot 4 doelpunten. Het had veel erger kunnen zijn."

Bondscoach: "Niet agressief genoeg"

"We hadden een moeilijke match verwacht waarin we Italië onder de 30 doelpunten wilden houden. Dat is ons gelukt, maar aanvallend hebben we niet de juiste formule gevonden", reageert bondscoach Yérime Sylla. "We hebben te veel gemist en dat is jammer, want daar hadden we op gewerkt. 25 doelpunten maken, is onvoldoende. We waren niet agressief genoeg." "Maar goed, we zijn halfweg en hebben niets meer te verliezen", stelt Sylla. "4 doelpunten kan je snel ophalen in het handbal, op voorwaarde dat je agressiever speelt. En zondag zal de druk bij de Italianen liggen."

Italiaanse doelman: "4 doelpunten stellen niks voor"

"In de tweede helft hebben we de aanval van de Belgen lam kunnen leggen. Toen we leidden met 5 doelpunten verschil braken ze", vertelt de Italiaanse goalie Domenico Ebner. "Uiteindelijk wonnen we met een saldo van 4 stuks. Daar zijn we erg blij mee, maar internationaal stelt zo'n voorsprong niks voor. Daarom kijk ik erg uit naar de terugmatch." De winnaar van deze confrontatie neemt het in de laatste voorronde op tegen Montenegro. "Daar denk ik nog niet aan. In de vorige ronde hebben we de heenmatch met 9 doelpunten verloren. In handbal is dus veel mogelijk", besluit de speler van de Duitse eersteklasser Leipzig.

Italië - België is zondag live te volgen op Sporza: op Canvas, in onze app en via onze website. De terugmatch begint om 18 uur.