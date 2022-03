16:06

16 uur 06. Thomas Detry klimt naar 57e plaats. Thomas Detry heeft het MyGolfLife Open-toernooi afgesloten op de 57e plaats. In Zuid-Afrika had onze landgenoot in de laatste ronde 69 slagen nodig, waardoor hij 8 plekken goedmaakte in de eindstand. De overwinning ging naar de Spanjaard Pablo Larrazabal. Hij won na barrages met de Engelsman Jordan Smith en landgenoot Adri Arnaus, die evenveel slagen telden. Op de 18e hole, een par 4, moest Arnaus met een bogey als eerste afhaken, waarna ook Smith in de fout ging. Larrazabal putte daarentegen een birdie. Larrazabal hield het hoofd koel en mocht zo zijn 6e overwinning vieren op het Europese circuit. De zege deed deugd, want de 38-jarige Spanjaard won het laatst een toernooi in 2019. .