Met een tweede ronde van 71 slagen is Thomas Pieters er niet geslaagd zich te plaatsen voor de finaleronden in de Genesis Invitational golf in Californië.

08 uur 30. Exit Pieters. Met een tweede ronde van 71 slagen is Thomas Pieters er niet geslaagd zich te plaatsen voor de finaleronden in de Genesis Invitational golf in Californië. Pieters, die na een openingsronde van 73 slagen dag 1 afsloot op een gedeelde 89e plaats, liep een tweede ronde van 71 slagen, par. Na een birdie op de eerste hole moest hij op de holes twee en zeven bogeys op zijn kaart schrijven. Na birdies op de holes tien en elf leek het erop dat hij alsnog de cut zou halen, maar op de veertiende hole liep het fout en daarna kon hij het tij niet meer keren. De Chileen Joaquin Niemann blijft ondertussen zijn leidersplaats succesvol verdedigen. Hij telt twee slagen voorsprong op de Amerikaan Cameron Young. Op plaats drie, met vijf slagen meer dan de leider, volgt de Amerikaan Justin Thomas. .

06:39

06 uur 39. Thomas Pieters heeft op Californische grond nog niet helemaal zijn draai gevonden. In de eerste ronde sloot hij met 73 slagen, twee boven par. Daarmee staat hij op een gedeelde 89e plaats. Op vier holes had hij een bogey nodig en op de laatste hole over 470 yards sloot hij de dag af met twee slagen boven par. Leider in Californië na de openingsdag is de Chileen Joaquin Niemann, die tien slagen minder nodig had dan Pieters. .