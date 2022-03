Elke dag wat beter: Thomas Pieters eindigt 32e in Orlando

07:19 07 uur 19. Pieters heeft weer meer dan par nodig, maar klimt toch nog nog 32. Thomas Pieters sluit af op stek 32. Dat was na zijn 83e plaats op dag 1 ietwat onverhoopt. Net als op dag 1 leverde de laatste dag een ronde in 74 slagen op, 2 boven par. Een 2e ronde in 73 slagen bracht hem tot plek 63, net goed voor de cut. Met 72 slagen rukte hij op dag 3 op naar de 42e plaats, daar kwamen op dag 4 nog eens 10 plaatsen winst bij. Op de slotdag had de 30-jarige Belg een bogey, een birdey en een dubbele bogey nodig. Met zijn eindscore van 293 slagen, vijf over par, telde de 5-voudige European Tour-winnaar 10 slagen meer dan de Amerikaan Scottie Scheffler, die zich met een ultieme ronde van 72 slagen de beste toonde. Met één slag meer dan de winnaar volgden op een gedeelde tweede plaats de Engelsman Tyrrell Hatton, de Noor Viktor Hovland en de Amerikaan Billy Horschell. Voor de 25-jarige Scheffler, die 3 weken geleden ook al de Phoenix Open won, is het zijn tweede overwinning op de Amerikaanse PGA Tour. Hij hield er 1.985.000 euro aan over. . Pieters heeft weer meer dan par nodig, maar klimt toch nog nog 32 Thomas Pieters sluit af op stek 32. Dat was na zijn 83e plaats op dag 1 ietwat onverhoopt. Net als op dag 1 leverde de laatste dag een ronde in 74 slagen op, 2 boven par. Een 2e ronde in 73 slagen bracht hem tot plek 63, net goed voor de cut.



Met 72 slagen rukte hij op dag 3 op naar de 42e plaats, daar kwamen op dag 4 nog eens 10 plaatsen winst bij. Op de slotdag had de 30-jarige Belg een bogey, een birdey en een dubbele bogey nodig.



Met zijn eindscore van 293 slagen, vijf over par, telde de 5-voudige European Tour-winnaar 10 slagen meer dan de Amerikaan Scottie Scheffler, die zich met een ultieme ronde van 72 slagen de beste toonde.



Met één slag meer dan de winnaar volgden op een gedeelde tweede plaats de Engelsman Tyrrell Hatton, de Noor Viktor Hovland en de Amerikaan Billy Horschell.



Voor de 25-jarige Scheffler, die 3 weken geleden ook al de Phoenix Open won, is het zijn tweede overwinning op de Amerikaanse PGA Tour. Hij hield er 1.985.000 euro aan over.

07:18 07 uur 18.

07-03-2022 07-03-2022.

09:01 09 uur 01. Pieters wint terrein met ronde in par. Gisteren haalde Thomas Pieters nipt de cut in Amerika , maar intussen heeft hij meer dan 20 plaatsen gewonnen. Hij werkte zijn derde ronde af in 72 slagen. Het was een lastige ronde want Viktor Hovland, na twee rondes aan de leiding, had 75 slagen nodig om rond te raken. Hij staat nu derde. De leiders zijn twee Amerikanen. Billy Horschel en Talor Gooch tellen tien slagen minder dan Thomas Pieters. . Pieters wint terrein met ronde in par Gisteren haalde Thomas Pieters nipt de cut in Amerika , maar intussen heeft hij meer dan 20 plaatsen gewonnen. Hij werkte zijn derde ronde af in 72 slagen.

Het was een lastige ronde want Viktor Hovland, na twee rondes aan de leiding, had 75 slagen nodig om rond te raken. Hij staat nu derde.

De leiders zijn twee Amerikanen. Billy Horschel en Talor Gooch tellen tien slagen minder dan Thomas Pieters.

06-03-2022 06-03-2022.

10:36 10 uur 36. Met +3 haalt Pieters net de cut . Thomas Pieters moest achtervolgen na een eerste dag in 74 slagen. Hij deed iets beter, 73 slagen, en dat was net voldoende voor de cut. Met 3 boven par mocht hij nog mee, vanaf 4 boven par vielen het deelnemersveld af. Pieters moest op de eerste parcourshelft een bogey en een birdie toestaan, op de tweede parcourshelft volgden twee bogeys en op hole 16 nog een birdie. Met een totaal van 147 rukte Pieters op van de 83e naar de 63e plaats. De leiding is in handen van de Noor Viktor Hovland, die rondkwam in 66 en zo 9 onder par staat. Rory McIllroy viel van de 1e naar de 2e plaats terug, vergezeld door de Engelsman Hatton en de Amerikaan Gooch. De drie volgen op 2 slagen van de 24-jarige Noor, die al 5 toernooien won, waarvan 3 op de PGA Tour. Hatton won in Orlando in 2020, McIllroy in 2018. . Met +3 haalt Pieters net de cut Thomas Pieters moest achtervolgen na een eerste dag in 74 slagen. Hij deed iets beter, 73 slagen, en dat was net voldoende voor de cut. Met 3 boven par mocht hij nog mee, vanaf 4 boven par vielen het deelnemersveld af.



Pieters moest op de eerste parcourshelft een bogey en een birdie toestaan, op de tweede parcourshelft volgden twee bogeys en op hole 16 nog een birdie.



Met een totaal van 147 rukte Pieters op van de 83e naar de 63e plaats.



De leiding is in handen van de Noor Viktor Hovland, die rondkwam in 66 en zo 9 onder par staat. Rory McIllroy viel van de 1e naar de 2e plaats terug, vergezeld door de Engelsman Hatton en de Amerikaan Gooch. De drie volgen op 2 slagen van de 24-jarige Noor, die al 5 toernooien won, waarvan 3 op de PGA Tour.



Hatton won in Orlando in 2020, McIllroy in 2018.







10:35 10 uur 35.

05-03-2022 05-03-2022.

06:22 06 uur 22. Werk aan de winkel voor Thomas Pieters. Thomas Pieters staat na dag 1 op de Arnold Palmer Invitational (PGA Tour/12 miljoen dollar) op een gedeelde 83e plaats. Op de Bay Hill golfbaan in Orlando moest hij genoegen nemen met een ronde van 74 slagen, 2 boven de par van de baan. Pieters, die op de tweede parcourshelft van start ging, begon aan zijn ronde met 2 bogeys. Na birdies op de holes 12 en 4, volgden er op zijn laatste 5 holes nog 2 birdies, maar ook 2 bogeys en een dubbele bogey op de 8 hole, waar hij de bal bij zijn 2e slag in het water zag verdwijnen. Met zijn ronde van 2 over par telt Pieters 9 slagen meer dan Rory McIlroy, die rond kwam in 65 slagen. De 32-jarige Noord-Ier, die het toernooi in 2018 op zijn palmares schreef, telt 2 slagen voorsprong op een Amerikaans trio met Billy Horschel, Beau Hossler en J.J. Spaun die de tweede plaats delen. . Werk aan de winkel voor Thomas Pieters Thomas Pieters staat na dag 1 op de Arnold Palmer Invitational (PGA Tour/12 miljoen dollar) op een gedeelde 83e plaats. Op de Bay Hill golfbaan in Orlando moest hij genoegen nemen met een ronde van 74 slagen, 2 boven de par van de baan.



Pieters, die op de tweede parcourshelft van start ging, begon aan zijn ronde met 2 bogeys. Na birdies op de holes 12 en 4, volgden er op zijn laatste 5 holes nog 2 birdies, maar ook 2 bogeys en een dubbele bogey op de 8 hole, waar hij de bal bij zijn 2e slag in het water zag verdwijnen.



Met zijn ronde van 2 over par telt Pieters 9 slagen meer dan Rory McIlroy, die rond kwam in 65 slagen. De 32-jarige Noord-Ier, die het toernooi in 2018 op zijn palmares schreef, telt 2 slagen voorsprong op een Amerikaans trio met Billy Horschel, Beau Hossler en J.J. Spaun die de tweede plaats delen.