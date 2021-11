Morikawa slaat dubbelslag in Dubai, Pieters is 15e, Detry 21e

14:33

14 uur 33. Pieters wordt 15e in Dubai, Detry eindigt 21e, Morikawa wint. Op de slotdag van het DP World Tour Championship (European Tour/9 miljoen dollar), dat plaatsvond op de Earth-golfbaan in Dubai, hebben Thomas Pieters en Thomas Detry nog 2 plaatsen winst gemaakt. Pieters, 2 weken geleden winnaar van de Portugal Masters, liep een ultieme ronde van 3 onder par en dit na 2 bogeys en 5 birdies, waarvan 4 op de laatste 5 holes. Met zijn totaalscore van 278 slagen klom de 29-jarige Belg van 17 naar 15. Detry, die voor de aanvang van de laatste ronde op een gedeelde 23e plaats stond, putte net als Pieters 5 birdies weg en moest ook 2 bogeys op zijn scorekaart schrijven. Onze 28-jarige landgenoot totaliseerde 280 slagen, wat resulteerde in een 21e plaats. De overwinning ging naar de Amerikaan Collin Morikawa. De 24-jarige nummer 2 op de wereldgolfranglijst liep een 4e en laatste ronde van 66 slagen, waarmee hij uitkwam op een totaal van 271 slagen, 17 onder par. In de eindstand telde de tweevoudige majorwinnaar 3 slagen voorsprong op de Engelsman Matthew Fitzpatrick en de Zweed Alexander Björk. Morikawa is meteen de eindwinnaar van het European tourseizoen 2021 (Race to Dubai). Hij is de eerste Amerikaan die daarin slaagt. Detry en Pieters sluiten het seizoen af op een respectievelijke 25e en 26e plaats. .