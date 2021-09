20:47

20 uur 47. Thomas Detry en Thomas Pieters staan na de eerste dag van de Dutch Open allebei in de top 25. Al zal Detry met een beter gevoel van de baan gestapt zijn. Pieters voelde zich duidelijk in zijn sas op de baan waar hij vaak gaat trainen. Hij had alles onder controle en met 5 birdies leek hij op weg naar een plek in de top 5. Maar op de slotholes liep het mis. Zowel op hole 17 als 18 belandde zijn afslag in het water. Dat kostte hem een double bogey op 17, op 18 haalde hij nog par. Bij Detry sloeg de motor pas halfweg aan, maar met 4 birdies en een eagle in zijn laatste 9 holes stapte Detry met -5 en een gedeelde 4e plaats van de baan in Nederland. De Ier Niall Kearney deed nog 2 slagen beter dan Detry en staat na de 1e ronde alleen op kop na een rondje in 65 slagen. .