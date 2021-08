Colsaerts is de beste Belg in Crans Montana, zege is voor 20-jarige Deen

16:56 16 uur 56. Colsaerts finisht net in de top 20. Nicolas Colsaerts is nog net in de top 20 geëindigd in Crans Montana. Op de slotdag liet hij een rondje van 69 slagen noteren, waarmee hij als 18e eindigde in het klassement. Thomas Detry kende na zijn offday van gisteren opnieuw geen topdag. Met 71 slagen bleef hij één slag boven de par van de baan en sluit hij het toernooi af op een gedeelde 27e plaats. De overwinning in Zwitserland was voor Rasmus Højgaard. De Deen bleef vandaag 7 slagen onder par, met 5 birdies en een bogey. Voor de 20-jarige Højgaard is het al zijn 3e toernooizege op de European Tour. . Colsaerts finisht net in de top 20 Nicolas Colsaerts is nog net in de top 20 geëindigd in Crans Montana. Op de slotdag liet hij een rondje van 69 slagen noteren, waarmee hij als 18e eindigde in het klassement.



16:53 16 uur 53.

29-08-2021 29-08-2021.

17:58 17 uur 58. Colsaerts en Detry delen 15e plaats . Nicolas Colsaerts is met een sterke derde ronde van 65 slagen van de 60e naar de 15e plaats gestegen in de European Masters (European Tour/2 miljoen euro), die doorgaat op de Crans-sur-Sierre-golfbaan in het Zwitserse Crans Montana. Thomas Detry kende daarentegen een offday. Na een 3e ronde van 74 slagen moest hij 13 plaatsen inleveren. Het Brusselse duo telt 4 slagen meer dan de 24-jarige Amerikaan Sean Crocker, vorige week runner-up in de Czech Masters, en de Italiaan Renato Paratore, die zich vorig jaar de beste toonde in de British Masters. De Italiaanse amateur Pierto Bovari lukte op de 13e hole, een 178 meter lange par-3, een hole-in-one.



Het Brusselse duo telt 4 slagen meer dan de 24-jarige Amerikaan Sean Crocker, vorige week runner-up in de Czech Masters, en de Italiaan Renato Paratore, die zich vorig jaar de beste toonde in de British Masters. De Italiaanse amateur Pierto Bovari lukte op de 13e hole, een 178 meter lange par-3, een hole-in-one.





28-08-2021 28-08-2021.

20:49 20 uur 49. Ook Colsaerts haalt cut, Pieters out. Nicolas Colsaerts en Thomas Pieters zijn minder goed onderweg in Zwitserland. Na twee dagen is Colsaerts 60e, net goed voor de cut. Thomas Pieters mag zijn boeltje al pakken. Zijn 72e plaats is niet goed genoeg om de cut te halen.

20:01 20 uur 01.

20:01 20 uur 01. 20:00 20 uur . Detry tweede na twee ronden. Thomas Detry heeft zijn drie weken durende vakantie na de Olympische Spelen goed verteerd. In Crans Montana (Zwitserland) is onze landgenoot tweede na twee rondes van 65 slagen, goed voor -10. Hij moet enkel de Zuid-Afrikaan Dean Burmster voor zich dulden (-11).