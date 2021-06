Thomas Detry besluit European Open in Hamburg op gedeelde 2e plaats

17:15 17 uur 15. Detry eindigt op de gedeelde tweede plaats. Met een slotronde van 69 slagen heeft Thomas Detry beslag gelegd op een gedeelde tweede plaats in het Duitse Winsen nabij Hamburg. Detry, die na een tweede ronde van 73 slagen de leidersplaats moest inleveren en aan zijn derde ronde begon met twee slagen meer dan de leiders, putte op zijn laatste achttien holes vier birdies weg waartegen hij een keer in de fout ging. Met zijn ronde van 69 slagen, drie onder par, telde Detry uiteindelijk twee slagen meer dan de Engelsman Marcus Armitage, die met een slotronde van 65 slagen, zeven onder par, zijn eerste overwinning op de European Tour mocht vieren. Armitage putte zes birdies en een eagle weg, waartegen hij een bogey incasseerde. Met zijn totaalscore van 208 slagen hield hij Detry, de Italiaan Edoardo Molinari, de Nederlander Darius van Driel en de Engelsman Matthew Southgate achter zich. Voor Detry is een tweede plaats zijn beste resultaat dit seizoen. Hij klimt van de 70e naar de 50e plaats op het European Tourklassement (Race to Dubai). . Detry eindigt op de gedeelde tweede plaats Met een slotronde van 69 slagen heeft Thomas Detry beslag gelegd op een gedeelde tweede plaats in het Duitse Winsen nabij Hamburg. Detry, die na een tweede ronde van 73 slagen de leidersplaats moest inleveren en aan zijn derde ronde begon met twee slagen meer dan de leiders, putte op zijn laatste achttien holes vier birdies weg waartegen hij een keer in de fout ging. Met zijn ronde van 69 slagen, drie onder par, telde Detry uiteindelijk twee slagen meer dan de Engelsman Marcus Armitage, die met een slotronde van 65 slagen, zeven onder par, zijn eerste overwinning op de European Tour mocht vieren. Armitage putte zes birdies en een eagle weg, waartegen hij een bogey incasseerde. Met zijn totaalscore van 208 slagen hield hij Detry, de Italiaan Edoardo Molinari, de Nederlander Darius van Driel en de Engelsman Matthew Southgate achter zich. Voor Detry is een tweede plaats zijn beste resultaat dit seizoen. Hij klimt van de 70e naar de 50e plaats op het European Tourklassement (Race to Dubai).

17:15 17 uur 15. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1401892153207439361

07-06-2021 07-06-2021.

22:16 22 uur 16. Detry zakt van 1 naar 7 . Met een tweede ronde in 73 slagen, 1 over par, is Thomas Detry van de 1e naar de 7e plaats gezakt in Hamburg. Detry noteerde op zijn puntenkaart 1 double bogey, 2 bogeys en 3 birdies. De 28-jarige Belg telt nu 2 slagen achterstand op het leidersduo Southgate-Antcliff. Morgen is de slotdag. . Detry zakt van 1 naar 7 Met een tweede ronde in 73 slagen, 1 over par, is Thomas Detry van de 1e naar de 7e plaats gezakt in Hamburg.



Detry noteerde op zijn puntenkaart 1 double bogey, 2 bogeys en 3 birdies. De 28-jarige Belg telt nu 2 slagen achterstand op het leidersduo Southgate-Antcliff. Morgen is de slotdag.

06-06-2021 06-06-2021.

22:13 22 uur 13. Detry: "Dit is echt een moeilijke golfbaan". Thomas Detry was uiteraard tevreden na zijn eerste ronde. "Dit is echt een moeilijke golfbaan. Het lijkt op de baan waar de majors op worden gespeeld", zei Detry. "Het is een vergelijkbare benadering met de PGA Championship." "Je moet de bal op de fairways houden of je wordt afgestraft. Op een bepaalde manier is dat het soort golf dat me beter ligt. Ik heb het vaak moeilijk met gemakkelijke banen, waar je wordt gedwongen om birdies te maken om geen terrein te verliezen." "Het is een totaal andere benadering op deze golfbaan. Ik heb vandaag 12 fairways geraakt en daar ben ik best tevreden mee. Ik kijk uit naar de volgende dagen." . Detry: "Dit is echt een moeilijke golfbaan" Thomas Detry was uiteraard tevreden na zijn eerste ronde. "Dit is echt een moeilijke golfbaan. Het lijkt op de baan waar de majors op worden gespeeld", zei Detry. "Het is een vergelijkbare benadering met de PGA Championship."



"Je moet de bal op de fairways houden of je wordt afgestraft. Op een bepaalde manier is dat het soort golf dat me beter ligt. Ik heb het vaak moeilijk met gemakkelijke banen, waar je wordt gedwongen om birdies te maken om geen terrein te verliezen."



"Het is een totaal andere benadering op deze golfbaan. Ik heb vandaag 12 fairways geraakt en daar ben ik best tevreden mee. Ik kijk uit naar de volgende dagen."

22:09 22 uur 09. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1401140497603874826

22:08 22 uur 08. Detry grijpt de macht in eerste ronde. Thomas Detry heeft zijn start niet gemist in Hamburg. Hij mocht na de eerste ronde de beste score op zijn scorekaart invullen en staat alleen aan de leiding. Met een bogey, twee birdies en een dubbele bogey was zijn start nochtans wisselvallig, maar Detry pakte uit met 5 birdies op de laatste 6 holes. Goed voor een ronde van 68 slagen en de leidersplaats. Een viertal volgt op één slag van Detry. De Engelsman Paul Casey, de regerende kampioen, moest vrede nemen met een ronde van 75 slagen en de gedeelde 63e plaats. . Detry grijpt de macht in eerste ronde Thomas Detry heeft zijn start niet gemist in Hamburg. Hij mocht na de eerste ronde de beste score op zijn scorekaart invullen en staat alleen aan de leiding.



Met een bogey, twee birdies en een dubbele bogey was zijn start nochtans wisselvallig, maar Detry pakte uit met 5 birdies op de laatste 6 holes. Goed voor een ronde van 68 slagen en de leidersplaats.



Een viertal volgt op één slag van Detry. De Engelsman Paul Casey, de regerende kampioen, moest vrede nemen met een ronde van 75 slagen en de gedeelde 63e plaats.

05-06-2021 05-06-2021.

15:25 15 uur 25. Voor het eerst publiek sinds oktober 2019. Hamburg wordt het eerste European Tour-golfevent sinds oktober waar weer toeschouwers mogen zijn, maar wel onderhevig aan een pak strenge coronamaatregelen. . Voor het eerst publiek sinds oktober 2019 Hamburg wordt het eerste European Tour-golfevent sinds oktober waar weer toeschouwers mogen zijn, maar wel onderhevig aan een pak strenge coronamaatregelen.