Jon Rahm verovert eerste major met sterk slotoffensief op US Open

Jon Rahm werd vooraf als een van de favorieten beschouwd voor de eindzege op de US Open. Twee weken geleden was de Spanjaard al goed op dreef op het Memorial Tournament, maar testte de leider positief op het coronavirus. Op de US Open nam hij revanche in stijl. "Ik geloof in karma", zei hij.

Rahm begon met drie slagen achterstand op het leiderstrio aan de slotdag, maar bewaarde het beste voor het einde. Met twee birdies op de 17e en 18e hole sprong hij op de valreep nog naar de leiding.

De Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen, die al 4 keer runner-up was op een major, gaf zich niet zomaar gewonnen. Hij bleef lang op 5 slagen onder par, maar kon geen birdie meer versieren op de laatste holes.

Voor Rahm is het zijn eerste triomf op een major. Niet toevallig op de golfbaan van Torrey Pines, waar hij in 2017 zijn eerste PGA-overwinning boekte. Hij is ook de eerste Spanjaard op de erelijst van de US Open.

"Ik vind het moeilijk om uit te leggen wat er net is gebeurd", reageerde Rahm na zijn twee cruciale birdies. "Ik kan niet eens geloven dat ik de laatste twee putts heb gemaakt."