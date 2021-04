07:00 07 uur . Tommy Fleetwood heeft net een hole-in-one geslagen.

06:57 06 uur 57. Hole-in-one! De slag van de dag komt op naam van Tommy Fleetwood te staan. De Engelsman werkte de 16e hole in 1 keer af! "Soms vind ik golf echt een stom spel, omdat je maar niet krijgt wat je verdient", reageert Fleetwood op Twitter. "En dan sla je die ene slag en ben je weer tot over je oren verliefd." Fleetwood sloeg de 23e hole-in-one in de geschiedenis van de Masters. . Hole-in-one! De slag van de dag komt op naam van Tommy Fleetwood te staan. De Engelsman werkte de 16e hole in 1 keer af!

"Soms vind ik golf echt een stom spel, omdat je maar niet krijgt wat je verdient", reageert Fleetwood op Twitter. "En dan sla je die ene slag en ben je weer tot over je oren verliefd."

Fleetwood sloeg de 23e hole-in-one in de geschiedenis van de Masters.

06:49 06 uur 49. Rose autoritair leider, titelverdediger Johnson begint ondermaats. De 40-jarige Engelsman Justin Rose heeft de toon gezet op de Masters. Hij leidt na dag 1 met 4 slagen voorsprong op de concurrentie. Rose werkte de eerste ronde af in 65 slagen (7 onder par). Hij trakteerde de liefhebbers met een eagle (2 onder par) en een reeks birdies (1 onder par). Titelverdediger Dustin Johnson sloeg lang niet zo accuraat. De Amerikaan werkte zijn dag af in 74 slagen (+2). De kans dat Rory McIlroy eindelijk een keer de Masters wint, is klein. De man uit Noord-Ierland begon het toernooi met 76 slagen. McIlroy won elke major in zijn carrière, behalve de Masters. . Rose autoritair leider, titelverdediger Johnson begint ondermaats De 40-jarige Engelsman Justin Rose heeft de toon gezet op de Masters. Hij leidt na dag 1 met 4 slagen voorsprong op de concurrentie.

Rose werkte de eerste ronde af in 65 slagen (7 onder par). Hij trakteerde de liefhebbers met een eagle (2 onder par) en een reeks birdies (1 onder par).

Titelverdediger Dustin Johnson sloeg lang niet zo accuraat. De Amerikaan werkte zijn dag af in 74 slagen (+2).



De kans dat Rory McIlroy eindelijk een keer de Masters wint, is klein. De man uit Noord-Ierland begon het toernooi met 76 slagen. McIlroy won elke major in zijn carrière, behalve de Masters.

15:29 En we zijn vertrokken! Ex-winnaars Gary Player en Jack Nicklaus krijgen in de eerste groep het gezelschap van Lee Elder, de eerste zwarte man die aan de Masters mocht deelnemen, in 1957. 15 uur 29.