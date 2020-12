Met een sterke slotronde van 68 slagen is Thomas Detry nog opgeklommen naar de 29e plek op het DP World Tour Championship golftoernooi in de golfstaat Dubai. Thomas Pieters werd met een slotronde van 70 slagen 36e.





Detry was erg matig aan het toernooi begonnen met rondes in 74 en 73 slagen, maar hij herpakte zich. Op de slotdag lukte hij bijvoorbeeld zes birdies en ging hij twee keer in de fout. Het leverde de 27-jarige Brusselaar tien plaatsen winst op, goed voor een 29e plaats. Pieters liet in zijn slotronde 70 slagen noteren, twee onder par. Met zijn totaalscore van 286 slagen maakte hij nog drie plaatsen winst en werd hij 36e.





De Engelsman Matthew Fitzpatrick was net als in 2016 de beste. Voor de 26-jarige Engelsman was er 3 miljoen dollar weggelegd, plus 1,2 miljoen dollar voor zijn tweede plaats in The Race to Dubai (European Tour-eindklassement). Zijn landgenoot Lee Westwood pakte de eindzege in The Race to Dubai.





Detry kan op zijn beste seizoen in zijn loopbaan terugblikken. Hij sluit het seizoen af op de 18e plaats in The Race to Dubai. Pieters is 45e.