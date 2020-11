Dustin Johnson wint Masters met recordscore, Tiger Woods beleeft nachtmerrie op 12e hole

Een golfer heeft normaal gezien 3 slagen nodig om par te halen op die hole, Woods kreeg de bal maar na 10 slagen in de hole. Dat hij de bal 3 keer in het water van Rae's Creek sloeg, deed uiteraard geen deugd aan zijn score. Een record op die 12e hole heeft Woods daarmee niet te pakken. Tom Weiskopf sloeg de bal ooit 5 keer na elkaar in het water, goed voor uiteindelijk 13 slagen.

18 uur 30. Amen en uit voor Woods aan Amen Corner. Terwijl leider Dustin Johnson stilaan toch wat moet opletten voor de oprukkende Cameron Smith, beleeft titelverdediger Tiger Woods een nachtmerrie op de slotdag. Dat werd pijnlijk duidelijk op de 12e hole, samen met de 11e hole Amen Corner getiteld. Een golfer heeft normaal gezien 3 slagen nodig om par te halen op die hole, Woods kreeg de bal maar na 10 slagen in de hole. Dat hij de bal 3 keer in het water van Rae's Creek sloeg, deed uiteraard geen deugd aan zijn score. Een record op die 12e hole heeft Woods daarmee niet te pakken. Tom Weiskopf sloeg de bal ooit 5 keer na elkaar in het water, goed voor uiteindelijk 13 slagen. .

23 uur 38. Dustin Johnson neemt stevig de leiding na 3e ronde in 65. Dustin Johnson heeft na een geweldige 3e ronde in 65 slagen - een herhaling van zijn kunststukje in de 1e ronde - al 1 arm in het groen jasje gestoken. De nummer 1 van de wereld leidt met een voorsprong van 4 slagen. 10 spelers lagen bij het begin van de ronde in dezelfde of op 1 slag, maar Johnson overklaste hen in elk facet van het spel. Johnson evenaart het record van 16 onder par na 54 holes van Jordan Spieth. Achter de Amerikaan troepen de Zuid-Koreaan Im Sung-jae (68), de Mexicaan Abraham Ancer (69) en de Australiër Cameron Smith (69) samen op de 2e plek op 4 slagen. Johnson won ondanks al zijn talent nog maar 1 major: de US Open in 2016. Vorig jaar eindigde hij 2e in Augusta achter Tiger Woods. Tiger Woods begon zijn 3e ronde met 4 slagen achterstand, maar met een dag van 72 staat de titelverdediger nu 11 slagen in het krijt. Weg een 6e Masters-titel. Ook de Spanjaard John Rahm ligt uit titelkoers. Hij stond samen met Johnson nog op kop halverwege het toernooi, maar de nummer 2 van de wereld liet een dubbele bogey noteren op hole 8. Hij herstelde zich nog, maar met 72 slagen ligt hij toch ook al 7 slagen achter. .