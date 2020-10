Engelse golfer Hatton is klasse apart in Wentworth, Detry in top 50

18:16

18 uur 16. Hatton maakt jeugddroom waar. Tyrrell Hatton heeft op de slotdag een late aanval van Victor Perez kunnen afslaan, om uiteindelijk nog met 4 slagen voorsprong het toernooi te winnen. Het is voor het eerst dat de Engelsman een toptoernooi in eigen land kan winnen. "Het is ongelooflijk", vertelt Hatton. "Als vijfjarige kwam ik hier zelf nog kijken. Het is altijd een belangrijk doel geweest in mijn carrière om hier te winnen." .