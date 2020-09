US Open is prooi voor eigenzinnige Amerikaan, Pieters en Detry eindigen in top 50

00:05

00 uur 05. Bryson DeChambeau heeft eerste major binnen. De US Open is een prooi geworden voor Bryson DeChambeau. Op de slotdag was hij de enige golfer die een ronde onder par kon afleveren. Hij had 6 slagen voorsprong op zijn landgenoot Matthew Wolff. De Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen werd 3e, op 8 slagen van de winnaar. Voor DeChambeau is het zijn eerste zege in een major. De Amerikaan is een buitenbeentje in de golfwereld. Hij speelt met speciale clubs die allemaal dezelfde lengte hebben, maakt voor elke slag ingewikkelde wiskundige berekeningen en gebruikte de coronapauze om heel veel spiermassa bij te kweken. .