21:34

21 uur 34. Detry op 2, Pieters op 3! Op de Celtic Classics in Wales hebben Thomas Detry en Thomas Pieters een mooi resultaat geboekt. Detry begon de slotdag als nummer 4 en klom dankzij 4 birdies nog naar de tweede plek. Pieters, bezig aan een mooi, maar hobbelig parcours in Wales, begon toch nog op plek 7 bij het begin van de slotdag en eindigde 1 plekje na Detry op een gedeelde derde stek. Pieters had 5 birdies in petto, maar had het op hole 13 even lastig met een bogey. De overwinning ging naar de Brit Sam Horsfield, de nummer 133 van de wereld. De slotdag werd even stilgelegd door het onweer, maar kon uiteindelijk wel doorgaan. .