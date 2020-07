Mivis beste Belg in 1e golftoernooi European Tour, Colsaerts mist de cut

21:22

21 uur 22. Colsaerts is out. Nicolas Colsaerts is na de coronabreak niet geweldig uit de startblokken geschoten. In Oostenrijk zit het er na twee rondes op voor de Belg. Hij eindigde 92e na een zwakke tweede ronde in 3 over par. De twee andere Belgen doen het beter. Gisteren stonden Mivis en Detry nog naast elkaar, maar Detry had en slag meer nodig in ronde twee. Voor Detry liep het mis op hole 17 met een triple bogey. Zo wordt Mivis voorlopig de beste landgenoot op plaats 14. De 31-jarige Limburger putte op zijn eerste drie holes drie birdies weg. Op de tweede parcourshelft moest hij drie bogeys incasseren en lukte hij nog twee birdies. Mivis telt in de tussenstand vijf slagen meer dan leider Miguel Angel Jiménez. .