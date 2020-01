21:50

21 uur 50. Pieters maakt een sprong van 30 plaatsen na de tweede ronde. Op de Royal Greens golfbaan in Koning Abdullahstad is Thomas Pieters dankzij een tweede ronde van drie onder par opgeschoven van de 48e naar de 18e plaats. Hij mag als beste Belg beginnen aan het weekend. Maar ook Nicolas Colsaerts en Thomas Detry mogen wat langer blijven. Colsaerts kwam net als op de eerste dag rond in 69 slagen. Detry zette een slechte eerste ronde goed met 66 slagen in de tweede ronde, vier onder par.