Thomas Pieters is uitstekend begonnen aan de Dubai Desert Classic. Met een ronde van 67 slagen, 5 onder par, staat hij alleen aan de leiding in de golfstaat. Pieters, die op de 2e parcourshelft van start ging, putte op zijn eerste 9 holes 5 birdies weg. Op de holes 1 en 2 moest hij een dubbele bogey en een bogey op zijn kaart schrijven. Maar Pieters zette de misstap recht met 3 birdies op zijn laatste 5 holes.

15 uur 53. Geweldige start van Pieters. Thomas Pieters is uitstekend begonnen aan de Dubai Desert Classic. Met een ronde van 67 slagen, 5 onder par, staat hij alleen aan de leiding in de golfstaat. Pieters, die op de 2e parcourshelft van start ging, putte op zijn eerste 9 holes 5 birdies weg. Op de holes 1 en 2 moest hij een dubbele bogey en een bogey op zijn kaart schrijven. Maar Pieters zette de misstap recht met 3 birdies op zijn laatste 5 holes. .

15:52

15 uur 52. Pieters: "Heb gewerkt aan het putten". "Het was geen gemakkelijke dag", zei koploper Pieters. "Het verschil is dat ik 14 greens raak en dat ik mezelf veel kans heb gegeven. De voorbije maanden heb ik vooral gewerkt aan het putten en dat werpt nu zijn vruchten af. Vandaag was het ongetwijfeld mijn beste ronde van het jaar." .