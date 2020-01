15:29

15 uur 29. 3 Belgen in de mix. Thomas Pieters, Thomas Detry en Nicolas Colsaerts staan na de eerste dag in Abu Dhabi allen in de top 20. Pieters begon slecht aan zijn dag, met een bogey, maar herpakte zich daarna met onder meer 4 birdies en zelfs een eagle. Colsaerts speelde minstens par op elke hole en eindigt dankzij 3 birdies op -3, dezelfde score als Detry, die 4 birdies sloeg, maar ook een bogey.