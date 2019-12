16:21

16 uur 21. Fraaie start van Detry, Pieters opent flauw. Thomas Detry is na de eerste dag de beste Belg op Mauritius. Met een openingsronde van 67 slagen, goed voor een gedeelde zesde plaats, nam hij een fraaie start op het eiland met vijf onder par. Ook Nicolas Colsaerts schoot degelijk uit de startblokken met een gedeelde 22e plaats. Colsaerts wordt in Bel Hombre bijgestaan door zijn vrouw Rachel als Caddie. Thomas Pieters stelde teleur op donderdag, hij is voorlopig pas 117e.