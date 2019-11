16:58

16 uur 58. Detry is 2e na eerste ronde. Thomas Detry heeft een prima eerste ronde achter de rug in Zuid-Afrika. Met een openingsronde van 66 slagen staat hij voorlopig tweede. De 26-jarige Brusselaar putte op zijn eerste vijf holes meteen vier birdies weg. Daarna mocht hij nog 3 birdies op zijn kaart schrijven tegenover 1 bogey. In de tussenstand telt Detry drie slagen meer dan de thuisspeler Louis Oosthuizen. Nicolas Colsaerts had voor zijn eerste ronde 72 slagen nodig, goed voor een 29e plaats. Thomas Pieters had nog een slag meer nodig en staat 38e.