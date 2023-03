Max Verstappen heeft zin in inhaalrace vanaf plek 15: "Het wordt erg tricky en chaotisch"

clock 11:23

11 uur 23. Verstappen heeft zin in inhaalrace. Gisteren begaf de aandrijfas van Max Verstappen het in Q2, waardoor de Nederlander op plaats 15 begint. "Dat zag ik niet aankomen en het mag eigenlijk niet, maar toch kan zoiets altijd gebeuren", blijft de wereldkampioen rustig. En dus staat Verstappen voor een fikse inhaalrace. "Ik heb er wel zin in. Winnen wordt lastig, maar ik wil zo veel mogelijk naar voren schuiven." "Maar op een smal stratencircuit is het erg tricky om snel plaatsen te winnen. De start zal ook voor chaos zorgen. Ik moet een beetje geluk hebben vandaag, een podiumplek zou mooi zijn." .