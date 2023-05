clock 11:00

11 uur . Raceday! Ook de Formule 1 heeft zijn bijdrage aan deze goedgevulde sportdag. De GP van Monaco is zondag toe aan zijn tachtigste editie. Max Verstappen gaat vanop de pole op zoek naar zijn tweede zege in het Prinsdom. De verschillen in de kwalificaties waren klein, Fernando Alonso is gebrand op een eerste zege dit seizoen. Voor Sergio Perez verliepen de kwali's dan weer dramatisch. Hij crashte en vertrekt als laatste van het pak. .