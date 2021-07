World Matchplay: Van Den Bergh met bloed, zweet en tranen en 14x 180 voorbij Chisnall

Dimitri Van Den Bergh (PDC-8) blijft met succes zijn titel verdedigen op het World Matchplay. Onze landgenoot versloeg in de 1/8e finale de Engelsman Dave Chisnall (PDC-9) met 11-7. Van Den Bergh maakte het zich wel onnodig moeilijk: scoren ging als de beste, maar zijn checkouts trokken vaak op niets. In de volgende ronde wacht nummer 1 Gerwyn Price.

Van Den Bergh had nog een eitje te pellen met Chisnall, want die had onze ambitieuze landgenoot eind vorig jaar uit het WK geknikkerd ondanks een gemiddelde van meer dan 100. Dancing Dimi wist dat hij minstens hetzelfde nodig had. En hij maakte er een partijtje met een 103-gemiddelde van. Maar dat was dan vooral te danken aan zijn geweldige scoring. Na 6 legs had hij al 7 180's gegooid. Maar toch stond het gewoon 3-3. Omdat Van Den Bergh het liet afweten bij de checkouts. Hij gaf Chisnall telkens opnieuw kansen bij het uitgooien op de dubbels. Zo miste hij dubbel 9 of dubbel 13 met meerdere pijlen. Van Den Bergh schudde zijn hoofd, Chisnall profiteerde. Zo kregen we liefst 9 breaks op een rij. In het 9e leg pakte Dimi uit met een 8e 180 en een 121-checkout eindigend in de bull. (lees voort onder tweet)

Van Den Bergh kon in het 10e spel als eerste zijn leg houden (6-4), maar na een korte pauze leek hij even de draad kwijt. Hij bleef hoog scoren, maar ook missen op de uitworpen. Chisnall won 3 legs op een rij: 6-7. Van Den Bergh leek vertwijfeld steun te zoeken bij zijn entourage. Even leek het momentum naar Chisnall, die nochtans niet enorm goed aan het gooien was (soms 140, soms 45), te gaan. Die liet de kans om op 8-7 te komen liggen door de bull te missen. Van Den Bergh profiteerde met T16 en D12. Zo kwam hij 8-7 voor en toen liep het plots als een trein. Hij kwam 10-7 voor, waarvoor hij wel 4 pijlen nodig had op D20. En bijna pakte hij de match met een geweldige 167-checkout: T20, T19 en bull, maar zijn laatste pijl miste net het rode midden. Chisnal liet hem nog een keer terugkomen, maar een D4-uitworp lukte hem onbegrijpelijk niet. Maar bij 10-8 toonde Van Den Bergh toch dat hij de beste is: met een 14e 180 was de buit binnen. Die 14 is trouwens een record in de 2e ronde van de World Matchplay. In de kwartfinale donderdag wacht nummer 1 Gerwyn Price, die brandhout maakte van zijn landgenoot Jonny Clayton (11-3). De Welshe wereldkampioen was de topfavoriet voor de Premier League Darts, maar mocht niet meedoen na een valspositieve coronatest. Hij is nu uit op revanche.

Van Den Bergh: "Alles is mogelijk nu"

Het was een euforische Van Den Bergh in zijn eerste reactie in de zaal. Hij bedankte uitvoerig het talrijke publiek: "Dankzij jullie kon ik dit brengen. Ik voel dat ik toonde dat ik hier sta." "Dit is toch een revanche voor het verlies van vorig jaar op het WK. Toen gooide ik erg goed, maar verloor toch. Ik voelde me sterk, maar er was toch wat twijfel, maar nu ben ik over die lijn. Ik weet dat ik het kan. Alles is mogelijk nu", klonk het erg zelfzeker. "Ik ben klaar voor de volgende, wie dat ook is. Ik hoef me enkel te concentreren op mijn eigen spel en mijn eigen voorbereiding. En dit publiek zal me ook weer bijstaan."