22 uur 38. Aspinall zet scheve situatie recht tegen Wright: 5-8. Van 4-2 achter naar een 5-8-zege: Nathan Aspinall pakt 2 punten en gaat alleen aan de leiding. Peter Wright zit in vieze papieren. .

22 uur 10. Dimitri is een goede speler, maar moet nog meer karakter kweken. Michael van Gerwen.

22 uur 06. Ik miste het publiek meer dan eender wie de voorbije maanden. Ik ben een publieksspeler. Ik voelde me goed vandaag, zette Dimitri onder druk en gaf hem meteen het gevoel dat er niets te rapen viel. Michael van Gerwen.

21 uur 56. 3-8. 3 matchdarts en de eerste is meteen de goede op dubbel 14. Tegen deze Michael van Gerwen is niets te beginnen. .

21 uur 55. Van Gerwen is weer bij de pinken: 3-7. Er staat vandaag geen maat op Michael van Gerwen. Na een korte drankpauze zet hij zich weer schrap om de match af te maken. .

Een whitewash wordt het gelukkig niet voor Van den Bergh. Hij kan zijn aardige spel ook omzetten in winst.

21 uur 51. Van Gerwen haalt even voet van het gaspedaal: 2-6. Een whitewash wordt het gelukkig niet voor Van den Bergh. Hij kan zijn aardige spel ook omzetten in winst. .

21 uur 49. De nul is van het bord: 1-6. - .

21 uur 49. Dimitri doet niets fout. Deze Van Gerwen is een maatje te groot voor iedereen in de wereld. Kim Huybrechts.

21 uur 47. Ik denk dat we de beste Michael van Gerwen van deze Premier League zien. Kim Huybrechts.

Dimitri geraakt maar niet in zijn spel en Van Gerwen aarzelt niet. Zijn scorend vermogen ligt hoog en hij weet bovendien nog te finishen. Weinig aan te doen. Outstandig.

21 uur 44. 0-4. Dimitri geraakt maar niet in zijn spel en Van Gerwen aarzelt niet. Zijn scorend vermogen ligt hoog en hij weet bovendien nog te finishen. Weinig aan te doen. Outstandig. .

21:32

21 uur 32. The Dreammaker is chasing his dreams. Dimitri Van den Bergh.