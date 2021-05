21:34

21 uur 34. De Sousa laat de zege liggen tegen James Wade: 7-7. José de Sousa laat in de beslissende leg de kans liggen om 2 punten te pakken. Hij kan uitwerpen op tops, maar laat die kans liggen. Vrij zuur, want met een zege en 2 punten kon de Portugees in de top 4 sluipen. James Wade mist niet op de dubbel 20 en pakt een broodnodig puntje. Hij blijft in de running voor de volgende ronde. .