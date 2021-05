Dimitri Van den Bergh grijpt naast de halve finales in Premier League

Fase per fase

22:54 22 uur 54. Clayton houdt het hoofd koel. Het vat is af voor Dimitri Van den Bergh, die de laatste legs nog aan Jonny Clayton moet laten. De Welshman wint met 8-6 en eindigt zo als 4e in de Premier League. Hij mag het in de halve finales opnemen tegen Michael van Gerwen, voor Van den Bergh zit het erop. . Clayton houdt het hoofd koel Het vat is af voor Dimitri Van den Bergh, die de laatste legs nog aan Jonny Clayton moet laten. De Welshman wint met 8-6 en eindigt zo als 4e in de Premier League. Hij mag het in de halve finales opnemen tegen Michael van Gerwen, voor Van den Bergh zit het erop.

22:48 22 uur 48. Over en uit voor Van den Bergh. Clayton wint leg 12 en maakt er zo 7-5 van. Dat betekent dat Van den Bergh niet meer kan winnen en dus ook dat Clayton 4e wordt. Geen halve finale tegen Michael van Gerwen dus voor Van den Bergh. . Over en uit voor Van den Bergh Clayton wint leg 12 en maakt er zo 7-5 van. Dat betekent dat Van den Bergh niet meer kan winnen en dus ook dat Clayton 4e wordt. Geen halve finale tegen Michael van Gerwen dus voor Van den Bergh.

22:47 22 uur 47. Van den Bergh houdt het nog spannend. Met een 68-checkout maakt hij er 5-6 van, maar hij heeft nog 3 legs nodig om te winnen. . Van den Bergh houdt het nog spannend. Met een 68-checkout maakt hij er 5-6 van, maar hij heeft nog 3 legs nodig om te winnen.

22:44 22 uur 44. Net niet. Met een 88-finish heeft Van den Bergh dé kans om een rebreak te forceren, maar hij faalt met zijn laatste pijl. Clayton gaat vervolgens niet in de fout en maakt er zo 6-4 van. Dat betekent dat Van den Bergh alle resterende legs moet winnen om nog 4e te worden. . Net niet Met een 88-finish heeft Van den Bergh dé kans om een rebreak te forceren, maar hij faalt met zijn laatste pijl. Clayton gaat vervolgens niet in de fout en maakt er zo 6-4 van. Dat betekent dat Van den Bergh alle resterende legs moet winnen om nog 4e te worden.

22:41 22 uur 41. Van den Bergh speelt even met vuur, maar haalt dan toch het 9e leg binnen. Nu moet het toch echt wel gaan gebeuren als hij Clayton nog wil breken. . Van den Bergh speelt even met vuur, maar haalt dan toch het 9e leg binnen. Nu moet het toch echt wel gaan gebeuren als hij Clayton nog wil breken.

22:39 22 uur 39. Koelbloedige Clayton . Clayton is niet vermurwen, hoor. Voor de tweede keer deze wedstrijd gooit hij een 121-checkout, dit keer nog knapper dan de vorige: 20, triple 17 en bullseye. 5-3 voor de Welshman, Van den Bergh staat met de rug tegen de muur. . Koelbloedige Clayton Clayton is niet vermurwen, hoor. Voor de tweede keer deze wedstrijd gooit hij een 121-checkout, dit keer nog knapper dan de vorige: 20, triple 17 en bullseye. 5-3 voor de Welshman, Van den Bergh staat met de rug tegen de muur.

22:38 22 uur 38. Van den Bergh maakt er vlotjes 3-4 van. Nu kan hij gaan proberen om Clayton weer onder druk te zetten in zijn eigen leg. . Van den Bergh maakt er vlotjes 3-4 van. Nu kan hij gaan proberen om Clayton weer onder druk te zetten in zijn eigen leg.

22:35 22 uur 35. Dimitri Van den Bergh kan voorlopig nog geen rebreak forceren. In zijn eigen leg houdt Jonny Clayton het hoofd koel. Een 40-checkout is een eitje voor de Welshman: één pijltje in de double 20 en klaar en zo staat het 4-2 voor Clayton. . Dimitri Van den Bergh kan voorlopig nog geen rebreak forceren. In zijn eigen leg houdt Jonny Clayton het hoofd koel. Een 40-checkout is een eitje voor de Welshman: één pijltje in de double 20 en klaar en zo staat het 4-2 voor Clayton.

22:34 22 uur 34. Van den Bergh pakt er eentje terug. Een sterke leg van Van den Bergh, die een 24-finish vlotjes uitgooit. De Belg komt zo terug tot 3-2. . Van den Bergh pakt er eentje terug Een sterke leg van Van den Bergh, die een 24-finish vlotjes uitgooit. De Belg komt zo terug tot 3-2.

22:32 22 uur 32. Clayton sluipt verder weg. Clayton voert de druk op door 30 over te laten, terwijl Van den Bergh een moeilijke 121 niet kan finishen. Zo heeft Clayton drie pijlen voor de dubbel 15. De derde is de goeie en daarmee staat de Welshman op een 3-1-voorsprong. . Clayton sluipt verder weg Clayton voert de druk op door 30 over te laten, terwijl Van den Bergh een moeilijke 121 niet kan finishen. Zo heeft Clayton drie pijlen voor de dubbel 15. De derde is de goeie en daarmee staat de Welshman op een 3-1-voorsprong.

22:30 22 uur 30. Clayton op voorsprong. Jonny Clayton zet Dimitri Van den Bergh onder druk. Hij snoept Dancing Dimi zijn leg af met een 84-checkout: triple 20 en double 12. . Clayton op voorsprong Jonny Clayton zet Dimitri Van den Bergh onder druk. Hij snoept Dancing Dimi zijn leg af met een 84-checkout: triple 20 en double 12.

22:27 22 uur 27. Clayton gaat niet in de fout in zijn eigen leg. De Welshman gooit knap uit: triple 20, triple 11 en dubbel 14. Een checkout van 121 dus om de bordjes in evenwicht te hangen. . Clayton gaat niet in de fout in zijn eigen leg. De Welshman gooit knap uit: triple 20, triple 11 en dubbel 14. Een checkout van 121 dus om de bordjes in evenwicht te hangen.