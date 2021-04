Dimitri Van den Bergh is alleen leider in de Premier League: "Een droomdebuut"

23:34 23 uur 34. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1384621285171515393

23:31 23 uur 31. Dimitri Van den Bergh zal goed slapen, want hij is na vanavond nu ook alleen leider. Michael van Gerwen (tegen Gary Anderson) en Nathan Aspinall (tegen Jonny Clayton) bleven allebei op een 6-6-gelijkspel steken. Van den Bergh is leider met 10 punten, de Nederlander en de Brit hebben 9 punten achter hun naam. . Dimitri Van den Bergh zal goed slapen, want hij is na vanavond nu ook alleen leider. Michael van Gerwen (tegen Gary Anderson) en Nathan Aspinall (tegen Jonny Clayton) bleven allebei op een 6-6-gelijkspel steken. Van den Bergh is leider met 10 punten, de Nederlander en de Brit hebben 9 punten achter hun naam.

21:32 21 uur 32. Ik ben bijzonder trots op deze overwinning. Mijn matchen tegen Rob Cross zijn vaak spannend, maar deze keer mocht ik het niet uit handen geven. Al moet ik nog werken aan mijn killerinstinct, maar we speelden allebei op een hoog niveau. Of ik op kop kan blijven staan? Als ik zo blijf gooien, maak ik een goeie kans. Maar dit is nu al een droom. Dimitri Van den Bergh. Ik ben bijzonder trots op deze overwinning. Mijn matchen tegen Rob Cross zijn vaak spannend, maar deze keer mocht ik het niet uit handen geven. Al moet ik nog werken aan mijn killerinstinct, maar we speelden allebei op een hoog niveau. Of ik op kop kan blijven staan? Als ik zo blijf gooien, maak ik een goeie kans. Maar dit is nu al een droom. Dimitri Van den Bergh

21:25 21 uur 25. Van den Bergh imponeert tegen ex-wereldkampioen. Dimitri Van den Bergh en de Premier League, het klinkt als muziek in de oren. Onze landgenoot heeft ex-wereldkampioen Rob Cross van het podium gespeeld. In de 7e groepswedstrijd werd het 4-7. Van den Bergh is daardoor zeker van de volgende ronde, die met de top 8 wordt gespeeld. De druk lag bij Rob Cross, die in 2018 legende Phil Taylor had geklopt in de finale van het WK. Cross vecht om te overleven in de Premier League en dat was een groot verschil met Van den Bergh, die steeds meer ontspannen oogt. Na een break en rebreak ontbond Van den Bergh helemaal zijn duivels. De kloof was snel gemaakt, Van den Bergh liet zich op geen foutje betrappen en stoomde door naar 2-6. De spanning was weg, maar met zijn rug tegen de muur verlengde Cross de wedstrijd toch nog een beetje. Na die opflakkering en 2 mindere spelletjes van Van den Bergh zette onze landgenoot toch weer orde op zaken: 4-7, goed voor zekerheid over een volgend hoofdstuk in de Premier League. . Van den Bergh imponeert tegen ex-wereldkampioen Dimitri Van den Bergh en de Premier League, het klinkt als muziek in de oren. Onze landgenoot heeft ex-wereldkampioen Rob Cross van het podium gespeeld. In de 7e groepswedstrijd werd het 4-7. Van den Bergh is daardoor zeker van de volgende ronde, die met de top 8 wordt gespeeld.

20-04-2021 20-04-2021.

22:14 22 uur 14. Van den Bergh: "Nooit gedacht". "Ik had nooit gedacht dat ik zo goed zou spelen", zei Van den Bergh. "Ik kon Jonny onder druk zetten en had ook het geluk wat aan mijn zijde." "Ik ben zeer blij met deze overwinning. Ik heb de leider geklopt en sta nu weer boven hem. Hopelijk volstaat dit om voorbij "judgement night" te raken." . Van den Bergh: "Nooit gedacht" "Ik had nooit gedacht dat ik zo goed zou spelen", zei Van den Bergh. "Ik kon Jonny onder druk zetten en had ook het geluk wat aan mijn zijde."



"Ik ben zeer blij met deze overwinning. Ik heb de leider geklopt en sta nu weer boven hem. Hopelijk volstaat dit om voorbij "judgement night" te raken."

22:11 22 uur 11. Of ik succesvoller ben zonder baard? In de Premier League misschien, maar ik won wel de World Matchplay met baard. Het werkt misschien allebei. Dimitri Van den Bergh. Of ik succesvoller ben zonder baard? In de Premier League misschien, maar ik won wel de World Matchplay met baard. Het werkt misschien allebei Dimitri Van den Bergh

21:59 21 uur 59. Van den Bergh klopt man in vorm Clayton. Dimitri Van den Bergh heeft opnieuw de leiding gegrepen in de Premier League. Hij klopte man in vorm Jonny Clayton, de winnaar van de Masters, met 7-3. Clayton maakte nochtans indruk door te starten met een 180, maar "Dancing Dimi" ging gretig mee op de dansvloer. Hij antwoordde sterk door de eerste break af te dwingen. Het was het startsignaal van een duel op het scherpst van de snee. De twee debutanten lieten elkaar geen duimbreed toe. Van den Bergh brak twee keer, Clayton sloeg twee keer terug. Met een 3e break op rij en een 5-3-voorsprong deed onze landgenoot de leider in de Premier League twijfelen. De Welshman miste plots zijn doubles en Van den Bergh maakte het genadeloos af. Hij is nu ook de nieuwe leider. . Van den Bergh klopt man in vorm Clayton Dimitri Van den Bergh heeft opnieuw de leiding gegrepen in de Premier League. Hij klopte man in vorm Jonny Clayton, de winnaar van de Masters, met 7-3.



19:36 19 uur 36. Van den Bergh tegen leider Clayton. Jonny Clayton is de verrassende leider in de Premier League. De debutant verloor in de eerste week alleen van ex-wereldkampioen Rob Cross. Met Dimitri Van den Bergh botst hij op een andere debutant in de Premier League. Clayton kon "Dancing Dimi" al eens verslaan op het EK in 2017, maar Van den Bergh klopte de Welshman op het WK in 2018 en de Grand Slam of Darts vorig jaar. . Van den Bergh tegen leider Clayton Jonny Clayton is de verrassende leider in de Premier League. De debutant verloor in de eerste week alleen van ex-wereldkampioen Rob Cross.



19-04-2021 19-04-2021.

23:36 23 uur 36. Stand van zaken na eerste 5 speeldagen. Door zijn eerste nederlaag heeft Dimitri Van den Bergh zijn leidersplaats moeten afgeven in de stand. Jonny Clayton won van Gary Anderson en voert het pak aan met 7 punten. Achter de Welshman zit alles op een zakdoek. Van den Bergh, Aspinall, Van Gerwen en Wright volgen in het zog met elk 6 punten. Cross, Anderson en Wade staan niet veel verder, met elk 5 punten. De Sousa en Durrant zitten na het eerste speelblok van 5 wedstrijden in de gevarenzone. De Sousa heeft de rest wel nog binnen handbereik, voor titelverdediger Durrant is het wellicht nu al game over. . Stand van zaken na eerste 5 speeldagen Door zijn eerste nederlaag heeft Dimitri Van den Bergh zijn leidersplaats moeten afgeven in de stand. Jonny Clayton won van Gary Anderson en voert het pak aan met 7 punten.

