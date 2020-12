Dimitri Van den Bergh raast voorbij veteraan Lim naar 3e ronde op WK

Na een topseizoen zakte Dimitri Van den Bergh vorige week als een van de outsiders voor de titel af naar het WK in Londen. Van den Bergh, die als reekshoofd vrijgesteld was in ronde 1, moest zich voor een plekje in ronde 3 wel voorbij de veteraan Paul Lim zien te werpen.

Lim, 66 jaar jong, maakte naam in 1990 door als eerste speler ooit een 9-darter te werpen op een WK. Vorige vrijdag toonde de oude vos dat hij 30 jaar na datum zijn kunstjes nog niet verleerd was, door in zijn eerste ronde Luke Humphries, vorig jaar nog kwartfinalist, uit het toernooi te bonjouren.

Maar Van den Bergh bleek al vanaf de eerste drie pijlen een ander paar mouwen voor Lim. Met twee 180's in de openingsleg zette onze landgenoot meteen de toon en snelde hij in geen tijd naar winst in de eerste set.

Ook in set 2 en 3 bleek de veteraan uit Singapore meer dan een maatje te klein voor zijn 40 jaar jongere tegenstander. Met een gemiddelde van 105,6 en een percentage van 52% op zijn finishes stoomde Van den Bergh door naar een dominante 3-0-winst.

Van den Bergh lijkt zo net als Kim Huybrechts de goede vorm te pakken te hebben op de belangrijkste afspraak van het jaar. Na de kerstbreak komen de twee overgebleven Belgen dit weekend opnieuw in actie voor hun 3e rondes.