België out na nederlaag Koekelkoren/Van Walle. Koekelkoren en Van Walle moesten na de nederlaag van Colson/Deroey nog 2 matchen winnen tegen Nederland en dat is niet gelukt. Na een goeie start en een voorsprong in set 1 sloop er zand in de motor en de Nederlanders Varenhorst/Penninga toonde geen genade: 21-19, 21-17. De nederlaag van België in de kwartfinales betekent het einde van de olympische droom van Koekelkoren en Van Walle. Enkel de winnaar van het toernooi mag naar Tokio.