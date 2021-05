Zege en verlies voor Belgische beachvolleyballers op Continental Cup

16 uur 30. Gastland is te sterk voor dappere Belgen. De Belgische beachvolleyballers hebben de groepswinst aan Oostenrijk moeten laten. Deroey en Colson dwongen de toppers Ermacora en Pristauz wel tot het uiterste. Pas na 3 zware sets (24-22, 22-24, 19-17) beten de Belgen in het zand. Dries Koekelkoren en Tom van Walle konden daarna niet op tegen het tweede Oostenrijkse duo. Morgen staan de kwartfinales en eventuele halve finales op het programma op de Contnental Cup in Oostenrijk. .

17:46

17 uur 46. De weg naar Tokio. De Continental Cup in Baden is een van de laatste kwalificatietoernooien voor de Spelen. Een plaats in de top 5 geeft recht op het ultieme kwalficatietoernooi in Den Haag (23-26 juni), waar 1 olympisch ticket te verdienen valt. Naast België omvat de poule in Baden ook nog het gastland Oostenrijk, Polen, Zwitserland, Denemarken, Servië, Slovakije en Frankrijk. Elk land wordt door 2 duo's vertegenwoordigd. Voor België zijn dat Dries Koekelkoren en Tom van Walle samen met Martijn Colson en Dennis Deroey. .